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جميعنا سفراء للإمارات

9/30/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر صورة مضيئة وإيجابية عن المجتمع وإنجازات الإمارات الاستثنائية في الإعلام التقليدي والاجتماعي يرسخ مكانتها، ويحافظ على سمعتها، وهو مسؤولية الجميع، وبالأخص أبناء الوطن.

مؤخراً نظم المكتب الوطني للإعلام ملتقى ثرياً وهادفاً بعنوان: ((الإعلام والمسؤولية الوطنية))، بحضور معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، حيث جمع نخبة من المتحدثين ورؤساء التحرير والإعلاميين والصحافيين وصانعي المحتوى والمؤثرين.

وفي إحدى الجلسات الغنية، حدد معاليه أهمية الحضور الإيجابي على التواصل الاجتماعي؛ لأن هذا حتماً يحدد صورة وسمعة الدولة لدى العالم؛ لذا لا بد أن نكون جميعاً على قدر كبير من المسؤولية بالحفاظ على السمعة الطيبة، والالتزام بالردود التي لا تمس الوطن والمجتمع الإماراتي على هذه المنصات، وبلا شك من المهم الابتعاد عن الشائعات والحملات المضللة، والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات الأصيلة. وما زاد حديث معاليه إشراقاً في هذا السياق عرض الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتمثل في التحلي بأخلاق المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والبعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء، فكل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي سفير لبلاده، وجزء مهم من قوتها الناعمة.

في ختام الملتقى دارت حوارات عديدة ومناقشات بناءة حول أهمية دعم دور الإعلام في صون الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي، الذي يستهدف حماية أفراد المجتمع من آفة الحسابات الوهمية على منصات التواصل، إضافة إلى كيفية مواجهة التحديات الرقمية المتنامية، وتوفير مبادرات استباقية للحفاظ على المصداقية والشفافية في الإعلام الإماراتي، التي تسهم بشكل كبير في تقديم صورة مشرفة تعكس ثراء قيمنا الإماراتية وثقافتنا المتنوعة والنابضة بالحياة للعالم.

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