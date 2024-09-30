محمد بن زايد رجل السلام

في زيارة تاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حققت دولة الإمارات إنجازات استراتيجية مهمة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الأسبوع، ومن أبرز هذه الإنجازات حصول الدولة على تصنيف جديد في مجال التعاون العسكري الوثيق مع واشنطن، فضلاً عن حصولها على التصنيف الذي يشمل التدريبات المشتركة والمناورات العسكرية والجهود الدفاعية المشتركة التي تعزز العلاقات العسكرية بين البلدين.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تمنح هذا التصنيف من قبل إلا لدولة الهند، مما يوضح الأهمية الاستثنائية التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع الإمارات. هذا الإنجاز يعتبر اعترافاً بالدور المتزايد الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الدولية في مجالي الدفاع والأمن.

إلى جانب التعاون العسكري، تم إدراج الإمارات ضمن ((برنامج الدخول العالمي)) الذي يسمح للمواطنين الإماراتيين بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل أسرع وأكثر سلاسة عبر تسهيلات أمنية معينة، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق في أكتوبر الجاري، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين. هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الإمارات لتعزيز موقعها كقوة إقليمية مؤثرة، وتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

رؤية

ولا يمكن الحديث عن الإنجازات الدبلوماسية والعسكرية لدولة الإمارات دون الإشارة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل السلام، الذي جعل من تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إحدى أهم أولوياته، حيث تتجاوز رؤية سموه حدود التعاون العسكري والسياسي التقليدي، فهي ترتكز على بناء جسور السلام والشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح المنطقة والعالم.

لقد عرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدوره البارز في دعم مبادرات السلام والحوار بين الدول، وهو ما برز من خلال المبادرات الإماراتية في مناطق النزاع والتوتر، وسعيه الدائم لإيجاد حلول سلمية للأزمات، هذه الرؤية تُجسد قناعة سموه بأن الاستقرار والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال السلام والتعاون الدولي.

زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة وما تم تحقيقه خلالها من نجاحات يُعزز مكانة الإمارات كلاعب محوري على الساحة الدولية، سواء في مجالات الدفاع أو الدبلوماسية. وحصول دولة الإمارات على التصنيف العسكري الجديد، إلى جانب إدراجها في ((برنامج الدخول العالمي))، ما هو إلا جزء من جهود القيادة الرشيدة لتعزيز صورة الإمارات كدولة داعمة للسلام، حريصة على بناء علاقات قوية ومستدامة مع القوى الكبرى.

بهذه الرؤية الشاملة التي تجمع بين الدبلوماسية والاقتصاد والدفاع، يستمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في قيادة الإمارات نحو مستقبل مزدهر يعزز من مكانتها كقوة إيجابية على الساحة الدولية، تعمل دائماً لتحقيق السلام والاستقرار للجميع.

مساهمة

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دوراً محورياً في تهدئة العديد من الصراعات في المنطقة والعالم، مستندة إلى رؤية سموه التي تضع السلام والاستقرار كأولوية، هذه الجهود تجسدت في تدخلات دبلوماسية ومبادرات إنسانية وسياسية ساهمت في الحد من التوترات وحل النزاعات عبر الحوار والتفاوض.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور مساهمة الإمارات في دعم اتفاقيات السلام في مناطق متأزمة، مثل اتفاق السلام بين إثيوبيا وأريتريا في عام 2018، والذي أنهى عقوداً من النزاع المسلح بين البلدين، كما دعمت الإمارات مبادرات السلام في السودان، وساعدت في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا واليمن، حيث لم تقتصر جهودها على الدبلوماسية، بل شملت أيضاً تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

في هذا السياق، تسعى الإمارات دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع الحلول السلمية للصراعات بعيداً عن اللجوء إلى القوة، وتشجيع الأطراف على اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى لعب دور بنّاء في المجتمع الدولي من خلال تشجيع الحوار السلمي وتقديم الدعم الإنساني. وهذا يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي يؤمن بأن السلام والاستقرار هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار، ليس فقط في المنطقة، ولكن على المستوى العالمي أيضاً.

وفي خضم الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية كان لصاحب السمو رئيس الدولة بصمة إنسانية جديدة، حيث زار سموه مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، وبذلك يعيد شريط الذكريات حينما كان المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما يزور الولايات المتحدة كان يقوم بزيارة المرضى من مختلف الجنسيات.

لقد شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ((معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال)) الذي يقدم أحدث العلاجات في مجال طب الأطفال من مختلف دول العالم، واستمع سموه إلى شرح بشأن التقنيات والابتكارات التي يواصل تطويرها المعهد لعلاج مرضاه ومنها: ((جهاز تنظيم ضربات القلب المصغر)) المصمم للأطفال الرضع، والذي كان سموه قد اطلع على النموذج الأول منه خلال عام 2019، وأصبح اليوم بفضل دعم دولة الإمارات يستخدم لدى أكثر من 40 مريضاً من الأطفال.

كما اطلع سموه على مهام ((مركز قيادة وحدة العناية المركزة للقلب)) والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للتشخيص والكشف الاستباقي عن الحالات المرضية الحرجة مثل السكتات القلبية، وهو ما يعزز من فرص نجاح العلاجات وإنقاذ حياة المرضى.

وفي ختام جولته أعلنت حكومة دولة الإمارات تقديم دعم مالي إلى مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بمبلغ 35 مليون دولار لتعزيز مبادراته الصحية الاستراتيجية التي ستركز على صحة ما قبل الولادة وحديثي الولادة والأمهات، وذلك تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

إن رجل الإنسانية رئيس الدولة، كان دائماً ينظر إلى المستقبل بشكل مشرق مهما كانت الظروف حالكة، ويقدم النصح والإرشاد، فصاحب السمو رئيس الدولة رجل السلام والإنسانية.