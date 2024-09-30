المناطق الأمنية العازلة؟؟

المرحلة المقبلة في تثبت الأوضاع في المنطقة، سوف تعتمد على فرض وترسيم مناطق عازلة في غزة وجنوب لبنان.

منهج ((المناطق العازلة))، هو مكون رئيس في الأهداف النهائية لاستراتيجية الأمن للجيش الإسرائيلي.

بالمفهوم الإسرائيلي، يتم فرض عمليات عسكرية على منطقة بنيران كثيفة، ودمار كبير، تؤدي إلى إخلاء المنطقة المستهدفة من السكان والعمران، ويتم احتلالها، تمهيداً لترسيمها منطقة عازلة بينها وبين القوات المعادية ((فلسطين – لبنان)).

والتعريف القانوني الدولي للمنطقة العازلة، هو مساحة معينة، تكون عادة إقليماً من الأرض التي تحددها الأمم المتحدة، أو أي اتفاق دولي، من أجل فرض سيطرة عسكرية، تؤدي إلى فرض سيطرة أمنية لحماية أهداف عسكرية أو استراتيجية أو حيوية، وأيضاً لحماية المدنيين القابعين لهذه القوة العسكرية.

وقد طبقت المناطق العازلة في الحرب العالمية الثانية، وحرب الكوريتين، وشمالي سوريا، والصحراء المغربية، وفي فلسطين، وفي جنوب لبنان.

وفي حالة جنوب لبنان، يسعى نتنياهو إلى إخلاء قوات الرضوان ((النخبة في حزب الله))، إلى ما بعد ((الليطاني))، بمسافة قيل أولاً إنها 8 كم، ووصلت بعد اغتيال حسن نصر الله إلى 20 كم، حسب روايات إسرائيلية مسربة.

ويهدف هذا المطلب الإسرائيلي، إلى ((حماية المستوطنين في شمالي إسرائيل من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من حزب الله، وتأمين عودة ما بين 60 إلى 80 ألفاً منهم، تم تسكينهم في وسط إسرائيل، منذ أكتوبر الماضي)).

وفي غزة، يبدو أن إسرائيل تريد إجراء تقسيم فعلي لمساحة 360 كم2، وهي إجمالي مساحة القطاع، لمنع اتصال الشمال بالجنوب، عبر حزام أمني في الوسط، مدعوم بقوات أمنية، وإشراف دولي، ومراقبة كاميرات لحظية.

تقوم إسرائيل – بذكاء – بتسويق ملف ضرورة إقامة مناطق أمنية عازلة، تحت حجة أنها تريد أن تضمن بشكل نهائي، عدم تكرار ما حدث لمواطنيها في 7 أكتوبر الماضي.