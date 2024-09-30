ماذا لو قمنا بجولة؟

من يشاهد دوري المحترفين حالياً يستغرب كثرة اللاعبين غير المواطنين، بعد أن أصبحت الأندية تضم العشرات وصل عددهم في بعض الأندية فوق الـ100 و200 نأتي بهم ونضمهم لاختيار الأفضل للعب ضمن فرقنا سواء في الفريق الأول أو المراحل السنية. من هنا تبدو الخطوة ونحن نتناول ما يخص القاعدة التي تتمثل بتكوين الفرق السنية.

حيث تنعدم الفرصة لأولادنا ويأخذ القادمون أماكنهم ويتأثر صغارنا فيهجرون الأندية، فهل فكر اتحاد الكرة أو إحدى لجانه بأن تقوم بجولات ميدانية لكي تتعرف على الواقع المر الذي تمر به الأندية، ليست فقط الصغيرة، بل الكبيرة صاحبة الشأن الكروي، فإلى متى يظل الحال هكذا، نجلس في مكاتبنا لا نتحرك ونأخذ قراراتنا بالتمرير أو ((الواتس)) دون خطة علمية بحثية ميدانية، ونترك الأمر يمر دون بذل الجهد والتعب، فهذه الظاهرة الخطيرة إذا لم نجد لها حلاً سنندم كثيراً!

التجنيس الرياضي لم يعد سراً من الأسرار فقد أصبح في الآونة الأخيرة ظاهرة اجتماعية سعت إليها الكثير من دول المنطقة في إطار التوجهات والتغييرات الجذرية في فكر المجتمع، بعد أن نجحت التجربة في العديد من دول العالم المتقدمة والكبرى التي وجدت ضالتها في التجنيس الذي ساهم في تحقيق البطولات والإنجازات العالمية في الألعاب الفردية والجماعية.. إذن الظاهرة عالمية ولم تعد مقصورة محلياً أو منحصرة في منطقة جغرافية معينة، وأعتقد أن المتابعين للوضع الرياضي العام بالدولة، والكروي خاصة، يتذكرون مدى الجدل الذي أثير في هذا الأمر.

حيث تحولت القضية إلى أزمة حقيقية واجهت الكرة الإماراتية منذ بداية الثمانينيات وشغلت الوسط الرياضي، ومن فترة قصيرة حيث انقسم الشارع الرياضي إلى قسمين بين مؤيد ومعارض، والجديد هذه المرة يختلف عن المرات السابقة التي دعا فيها البعض إلى تجنيس بعض اللاعبين الموهوبين من اللاعبين الأجانب الذين غابوا عن الكرة الإماراتية 18 عاماً ثم عادوا بطريقة مختلفة أصبحت الأعداد فوق ما نتصور، فهل لدينا تصور ودراسة جدية بالأمر لنعرف نحن إلى أين ذاهبون، فماذا لو تحرك من يعنيه الأمر وقام بجولات في الأندية مفاجأة؟! والله من وراء القصد.