«ألف العقارية» تطلق مشروع ألفه بقيمة 2.5 مليار درهم

أعلنت مجموعة ألف العقارية، إطلاق ((ألفه)) أحدث مشاريعها السكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم. ويمتد المشروع على مساحة 85 ألف متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجي بمنطقة مويلح، بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويتألف المشروع من 12 مبنى، يتراوح ارتفاع كل منها بين 9 و11 طابقاً، ويضم حديقة مجتمعية خاصة بمساحة 26000 متر مربع. ويوفر المشروع 2,787 وحدة سكنية متنوعة إلى ذلك، يخصص 1,500 متر مربع للمرافق التجارية والخدمية والمطاعم المتنوعة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: ((يعكس هذا المشروع رؤيتنا المتمثلة في دمج الطبيعة مع الحياة العصرية، وتقديم أسلوب حياة يعزز الرفاهية والمشاركة المجتمعية)).

ويضم المشروع منشآت ومرافق ترفيهية متنوعة مثل الحدائق وملاعب الأطفال ومدرج ومناطق للشواء ومنتجع وأحواض سباحة ومناطق استجمام متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن جميع السكان من الحصول على مواقف مخصصة للسيارات تحت الأرض.

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