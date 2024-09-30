الرسوم على الواردات الصينية تضع صناعة الدهانات الأوروبية في خطر

أعرب مسؤولو صناعة الدهانات في الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم البالغ بسبب الإجراءات المُطبقة لمكافحة الإغراق ضد الصادرات الصينية من المواد الخام الأساسية للصناعة، مُحذرين من أنها قد تُؤدي إلى إغلاق المصانع، وتُضعف القاعدة الصناعية في المنطقة.

وتتركز مخاوف الصُناع على التعريفات الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 39.7% على الواردات الصينية من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، وهي مادة خام أساسية في صناعة الدهانات. ويتوقع المنتجون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إفلاس المُصنعين، خاصة الصغار منهم، ودفع الشركات الكبرى إلى إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي.

وربما يتم بعد إقرار الرسوم المؤقتة المفروضة في يوليو من قبل الدول الأعضاء. وقال نيكولاس دوجاردين، كبير المسؤولين التنفيذيين في ((أوسيند))، وهي شركة فرنسية عائلية لإنتاج الدهانات: ((هذه الرسوم تؤثر سلباً في بقاء هذه الصناعات)). وأضاف: ((إذا جرى فرض هذه الضرائب العالية في أوروبا، فستكون هناك حالات إفلاس)).

ونتيجة للتحقيق المضاد للإغراق الذي تم إطلاقه العام الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي تدابير مؤقتة، بما في ذلك تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، يمكن تعديلها أو تأكيدها في يناير المقبل.

وتسلط هذه المسألة الضوء على المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في حماية صناعاته من المنافسة الصينية، دون تأجيج التضخم، والتسبب في تكاليف أعلى على منتجيه. وقالت باولا سالاستي مالكة شركة تكنوس الفنلندية العائلية من الجيل الرابع، إن قطاع الدهانات سيواجه ركوداً طويلاً، إذا تعرض المستهلكون لأسعار أعلى، مؤكدة أنه إذا تم تحويل الإمدادات الصينية إلى مكان آخر، فإن نقص المواد الخام سيؤدي إلى انقطاع الإنتاج. وتابعت: ((إذا لم نتمكن من بيع ما كنا نتوقعه، فسيتعين علينا خفض الوظائف. نحن نراقب الأمور عن كثب)). وأضافت أن الرسوم الجمركية تعني أن استثماراتها القادمة، من المرجح أن تذهب خارج الاتحاد.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق، لكنها أشارت إلى أن منتجي الدهانات، لديهم فسحة من الوقت حتى 21 أكتوبر، لعرض وجهات نظرهم قبل التصويت من قبل الدول الأعضاء. كما انتقد كبار منتجي الدهانات الرسوم الجمركية.

وقال بيدرو سيريت سالفات رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ((بي بي جي))، ثاني أكبر شركة دهانات في العالم، إن هذه الرسوم سيكون ((لها تأثير سلبي في القدرة التنافسية)) لمنتجيها في الاتحاد الأوروبي.

وازدادت قدرة الصين الإنتاجية بشكل كبير من 1.4 مليون طن في عام 2008، إلى ما يقدر بـ 6.1 ملايين طن هذا العام، ما رفع حصتها من الاستهلاك العالمي من 29% إلى 83%، وفقاً لـ ((تي زد إم آي))، المزودة للمعلومات الصناعية.

ووفقاً لتقديرات تحالف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، الذي قدم الشكوى التي أدت إلى التحقيق المضاد للإغراق، فقد جرى إغلاق نحو 1.1 مليون طن من الإنتاج غير الصيني منذ عام 2007، بما في ذلك خمسة مصانع في الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ترونوكس، المنتجة لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي قادت تحالف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، إن سوقها كانت ((نموذجاً مصغراً لمشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة الصينية))، التي أثرت أيضاً في قطاعات مثل البطاريات والألواح الشمسية والصلب.

وأضافت الشركة أن الحد الأقصى لزيادة أسعار الدهانات نتيجة الرسوم الجمركية، سيكون 5%، لكن منتجي الدهانات اعترضوا بقوة على ذلك، قائلين إن التأثير يمكن أن يكون أعلى. وشددت ((ترونوكس)) على أن حماية صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم، كانت مهمة لصناعة الطيران الأوروبية، حيث كانت حيوية لإنتاج معدن التيتانيوم المستخدم في الطائرات.

وقال جيفري نيومان المستشار العام لشركة ترونوكس: ((لا يمكننا العمل في ظل استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60%. وأضاف أن حماية الصناعة من خلال الرسوم الجمركية، كانت مسألة ((أساسية للمرونة الصناعية)). وقال بعض صانعي الدهانات، إنهم يتوقعون أن تعطي الرسوم الجمركية المملكة المتحدة ميزة غير متوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما ستعزز وضع المنافسين الأتراك، حيث لا يزال بإمكان الدولتين الوصول إلى الأصباغ الصينية الرخيصة، لكن توم بوتيل الرئيس التنفيذي لاتحاد الطلاءات البريطاني، قال إن أي ميزة تنافسية من انخفاض أسعار المدخلات، ستكون على الأرجح غير مجدية، بسبب التكاليف التجارية الإضافية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ترونوكس إنها تشعر بالقلق، من أن تغمر المملكة المتحدة بالإمدادات الصينية، حيث يسعى المصدرون إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن بدأت البرازيل والهند تحقيقاتهما المضادة للإغراق، ضد شحنات ثاني أكسيد التيتانيوم، من أكبر اقتصاد في آسيا.

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