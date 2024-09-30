مقدمات لـ «انتخابات العملات الرقمية» الأولى في أمريكا

تعج الحملة الانتخابية الحالية بالكثير من أموال العملات الرقمية والخطابات المتعلقة بها، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي من المرشحين يكترث حقاً بهذه المسألة.

وتشير تقارير كثيرة إلى أن الخامس من نوفمبر، قد يشهد أول ((انتخابات للعملات الرقمية)) في الولايات المتحدة، خاصة مع تدفق مئات الملايين من الدولارات على لجان العمل السياسي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للعملات الرقمية.

وقد تحدثت كامالا هاريس بالفعل عن تشجيع ((التقنيات المبتكرة))، بينما بات دونالد ترامب، منافسها في السباق الرئاسي، يرى الآن أن عملة البيتكوين ليست ((خدعة))، حيث أطلق سلسلة من المشاريع المتعلقة بالعملات الرقمية، متعهداً بجعل أمريكا ((عاصمة العالم للعملات المشفرة)).

وخلال الأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لمجموعة الضغط ((ستاند ويذ كريبتو))، التي أسستها ومولتها ((كوين بيس))، أكبر بورصة للعملات الرقمية في أمريكا: ((إن الناخب المهتم بالعملات الرقمية، أصبح أمراً واقعاً، وهؤلاء ينتمون لكلا الحزبين، ومستعدون للمشاركة في الدورة الانتخابية الحالية)). وتمنح المجموعة درجات للسياسيين حسب موقفهم من العملات الرقمية، وحصل ترامب -على نحو غير معتاد- على علامة كاملة (A).

لكن لنكون صرحاء منذ البداية، فإن مفهوم ناخب العملات المشفرة لا وجود له بالمعني الموضوعي. وباستثناء مجموعة ضئيلة من الناس (أغلبهم رجال)، تعتمد سبل عيشها على هذه ((الفقاعة الرقمية))، فإن معظم الأمريكيين لديهم قضايا أكبر تشغل بالهم، مثل أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية وسوق العمل، أو ربما الوضع العام لبلدهم.

وبالتالي، فإن فكرة وجود ((قاعدة)) من ناخبي العملات الرقمية يجب استرضاؤهم، وتتمثل قضيتهم الأساسية في ضمان عدم خضوع البورصات والشركات العاملة إلى التنظيم الصارم، هي فكرة غير واقعية. ومع ذلك، فهذا هو الطرح الذي تروج له الصناعة، مصحوباً ببعض الإحصاءات التي تم تفسيرها بشكل مختلف.

وتدعي مجموعة ((ستاند ويذ كريبتو))، أن ((العملات المشفرة هي أولوية وطنية.. مع استثمار 52 مليون مواطن أمريكي في العملات الرقمية، وهم يسعون لجعل أصواتهم مسموعة خلال الانتخابات المقبلة)) (وحتى الادعاء بوجود 52 مليوناً موضع جدال). وقالت ((يعتقد ما يقرب من 9 من كل 10 أمريكيين أن النظام المالي بحاجة إلى تحديث. ومع ذلك، يبدو أن صناع السياسات في الولايات المتحدة راضون عن استمرار الوضع الراهن، بدلاً من القيام بمسؤولياتهم)).

ومن المحتمل أن يعني ذلك ضمان استمرار أشخاص مثل الملياردير براين أرمسترونج الرئيس التنفيذي لبورصة ((كوين بيس))، في تنمية ثرواتهم. لأنه إذا كان التركيز حقاً على أصحاب العملات الرقمية، فهم يبلون بلاء حسناً (أو على الأقل المحظوظون منهم الذين اختاروا بورصة لم تسرق أموالهم).

ورغم أن ترامب يزعم أن إدارة بايدن-هاريس ((معادية تماماً)) للعملات الرقمية، وأنها ((معادية بشكل لا يصدقه أحد))، فقد ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من أربع مرات منذ انتخابات 2020، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، في وقت سابق من هذا العام. كما تضاعفت القيمة الإجمالية المقدرة لسوق العملات الرقمية 6 أضعاف تقريباً. وإذا كنا نتحدث عن الوظائف الأمريكية، تشير بيانات الصناعة أن ما يقرب من ثلث القوى العاملة العالمية في قطاع العملات المشفرة، موجود في الولايات المتحدة.

والأهم أن العملات المشفرة تمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق الشركات على الانتخابات حتى الآن، حيث جمعت لجنة العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة ((فيرشيك))، وحدها، أكثر من 200 مليون دولار.

وفي حين أنه من الواضح أن الحملة الانتخابية الحالية، تزخر بتمويل العملات المشفرة، فهل يكترث أي من المرشحين الرئاسيين حقاً؟ ودعونا نلقي نظرة على تصريحات هاريس، فهي لم تُدلِ بأي تصريح حتى وقت قريب، لكن الأسبوع الماضي، وخلال فعالية لجمع التبرعات في وول ستريت، صرحت أخيراً أنها ((ستشجع التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان حماية مستهلكينا ومستثمرينا)).

وكان هناك ردود فعل حماسية حيال هذا التحول المفاجئ، حتى إن ((ستاند ويذ كريبتو)) صنفت هاريس بدرجة ((بي))، لكونها ((مؤيدة للعملات المشفرة إلى حد ما))، قبل أن تخفض هذا التصنيف بعد مواجهة ردود فعل عنيفة .

وفي رأيي الخاص ((هاريس لا تكترث للعملات المشفرة، فهي لم تقدم أي وعود على الإطلاق، وكانت تصريحاتها تهدف لتجنب معاداة عالم التكنولوجيا، من خلال الظهور بمظهر يتسم بالغلظة، بينما تبقي أولئك الذين يفضلون اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة إلى جانبها.

أما ترامب، فقد باع أربع مجموعات من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وعرض بسخاء على الأمريكيين ((فرصة لدعم الحملة باستخدام العملات الرقمية)). لكن إذا كنت تعتقد أن اهتمامه يتجاوز مصالحه الخاصة، فعليك أن تكون مستعداً للشعور بخيبة أمل.

ورغم إشادة كبير مسؤولي السياسات لدى ((كوين بيس)) بترامب، بسبب ((مواقفه الملموسة ورؤيته))، لكنه لا يبدو أنه يتعامل مع المسألة بجدية. وصرح خلال مؤتمر البيتكوين لعام 2024 في يوليو، قائلاً ((استمتعوا بوقتكم باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية، وكل الأشياء الأخرى التي تلعبون بها)).

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر ترامب إلى الفهم العميق، ولكي نكون منصفين، فهو يعترف بذلك. فعند إطلاق أحدث مشروع له ولأبنائه في مجال العملات المشفرة ((وورلد ليبرتي فايننشيال))، شبه العملات الرقمية بتعلم اللغة الصينية. كما لا تزال أهداف الشركة غير واضحة.

على الأقل، يبدو أن ((صاحب رؤية التمويل اللامركزي (DeFi))) في المشروع يفهم الأمر، حيث قال الرئيس السابق عن ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، إن ((بارون على دراية كبيرة بهذه الأمور))، مضيفاً ((إنه يتحدث عن محفظته.. ولديه أربع محافظ أو نحو ذلك، لكنه على دراية بهذه الأمور)). عموماً، عليكم أن تتذكروا أن الخامس من نوفمبر، قد يكون يوماً يعتريه الكثير من الخداع.

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