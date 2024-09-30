تطورات متسارعة في «أوبن إيه آي» بعد الانقلاب الفاشل على ألتمان

((لا قيمة لأوبن إيه آي دون موظفيها)).. كانت هذه هي الرسالة التي رددها عشرات الموظفين على مواقع في نوفمبر من العام الماضي، وذلك في إطار حملة للضغط الكبير على مجلس الإدارة الذي طرد آنذاك الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، في محاولة لإقناعهم بالعدول عن رأيهم وإعادته إلى منصبه.

عادت هذه العبارات لتتكرر منذ أيام، بعد إعلان ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا لدى ((أوبن إيه آي))، مغادرتها منصبها، إلى جانب اثنين آخرين من كبار الموظفين، هما بوب ماكغرو، كبير مسؤولي البحوث، وباريت زوف، نائب رئيس قسم البحوث.

لقد صدم قرار موراتي الموظفين، إذ يشير إلى تحول كبير في الشركة التي تأسست قبل 9 أعوام، وانتقلت من كونها مجرد مؤسسة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى شركة تجارية عملاقة. ولم يتم إخطار ألتمان بقرار موراتي إلا في الصباح، قبل ساعات من إرسال الرسالة إلى جميع موظفي الشركة.

وصرح ألتمان عبر حسابه في موقع ((إكس))، قائلاً: ((لن أتظاهر بأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك، وبهذه الصورة المفاجئة))، لذلك، يكشف رحيل موراتي عن أن الشركة لم تتعافَ بعد من المشكلات الناجمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في خريف العام الماضي. وقد أحاط ألتمان نفسه بحلفاء في الأشهر التي أعقبت المعركة حامية الوطيس مع مجلس الإدارة، مع مضي الشركة الناشئة سريعة النمو قدماً في خططها لإعادة هيكلة نفسها لتكون شركة هادفة للربح.

وبرزت إلى السطح مؤخراً تقارير حول أن ألتمان ناقش مع مجلس الإدارة مسألة شراء حصة في الشركة، في وقت تسعى فيه ((أوبن إيه آي)) التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، لجمع تمويل بأكثر من 6 مليارات دولار على أساس تقييمها بـ150 مليار دولار.

وتأتي هذه المناقشات بعدما أوضح ألتمان، وهو ملياردير بالفعل بفضل مشروعاته السابقة واستثماراته في مجال التكنولوجيا، أنه اختار عدم الاستحواذ على حصة في ((أوبن إيه آي)) ليظل موقفه محايداً داخل الشركة. وتستند هذه الرواية حول تعزيز ألتمان لسلطته داخل ((أوبن إيه آي)) وكذلك للولاءات، إلى حوارات مع 7 من الموظفين السابقين والحاليين في الشركة، بالإضافة إلى مستشارين ومسؤولين تنفيذيين على صلة وثيقة بقيادتها.

وقد أفادوا باعتزام ((أوبن إيه آي)) الاعتماد على المهارات الفنية الموجودة بالفعل والتعيينات الجديدة لتحمل المسؤوليات التي كانت تضطلع بها موراتي واستخدام رحيلها في ((تبسيط)) الهرم المؤسسي. وسيتولى ألتمان دوراً فنياً أكبر في شركة تسعى إلى الاحتفاظ بريادتها في مواجهة ((جوجل)) ومنافسين آخرين.

ورغم الفصول الدرامية التي مرت بها، ما زالت ((أوبن إيه آي)) لاعباً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد كشفت الشركة الناشئة عن نموذج ((o1)) في وقت مبكر من الشهر الماضي، وأشارت إلى تمتعه بالقدرة على التفكير المنطقي، الميزة التي تسعى منافساتها ((ميتا)) و((أنثروبك)) أن تحظى بها.

وبرحيل موراتي، قرر ألتمان ترقية مارك تشين إلى قيادة فريق البحوث بالاشتراك مع ياكوب باتشوكي، الذي تولى مهامه خلافة لإيليا سوتسكيفر، وأصبح كبير العلماء في مايو الماضي.

وفي مقابلة مع ((فاينانشال تايمز)) الشهر الماضي، قامت ميرا موراتي، بتقديم مارك تشين، باعتباره المسؤول الأساسي عن مشروع ((o1))، مشيرة إلى أن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التفكير المنطقي من شأنها ((تحسين المنتجات التي نقدمها وستساعد على تحسين كافة برامجنا)).

وقد تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التغييرات، مع قطع ألتمان رحلته إلى أوروبا ليعود إلى مقر الشركة في سان فرانسيسكو. ومن بين المسؤولين التنفيذيين المتبقين في ((أوبن إيه آي)) يوجد براد لايتكاب، كبير مسؤولي العمليات الذي يتولى قيادة الصفقات التجارية، وجيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية، وكلاهما حليف لألتمان منذ أمد طويل، وقد عملا تحت قيادته في شركة واي الحاضنة للشركات الناشئة.

وفي يونيو الماضي، عين ألتمان كيفين ويل كبيراً لمسؤولي المنتجات، وكان قد عمل سابقاً لدى ((تويتر)) و((إنستغرام)) و((فيسبوك))، كما عيّن سارة فريار مديرة مالية، وكانت الرئيسة التنفيذية السابقة لشبكة ((نكست دور)) الاجتماعية. ويأتي كل منهما من خلفية في شركات تكنولوجيا للمستهلكين تركز على المنتجات ونمو المستخدمين، وليس العلوم أو الهندسة.

وتعد وظائف ويل وفريار جديدة بالنسبة لـ((أوبن إيه آي))، لكنها مألوفة في أوساط الشركات الناشئة العاملة في سيليكون فالي، في خطوة تشير إلى أن الشركة أصبحت مجموعة تكنولوجية أكثر تقليدية تركز على بناء المنتجات التي تجذب المستهلكين وتولد الإيرادات.

وقال ناطق بلسان ((أوبن إيه آي)): ((تطورنا من مختبر بحثي إلى شركة عالمية توفر بحوث ذكاء اصطناعي متقدمة لمئات الملايين حول العالم، لكننا نظل ملتزمين بمهمتنا، ونحن فخورون بإطلاق أكثر النماذج قدرة وأمناً في الصناعة؛ لمساعدة الأشخاص على حل المشكلات الصعبة)).

وسعت سارة فريار إلى تحفيز المعنويات، حيث أخبرت الموظفين بأن جولة التمويل البالغة 6 مليارات دولار، المتوقع أن تنتهي خلال أيام، شهدت فائضاً في الاكتتاب، لافتة إلى أن القيمة المرتفعة تعد شاهداً على العمل الدؤوب.

ويعد كريس ليهان، المساعد السابق للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ونائب رئيس ((إير بي إن بي))، من بين أبرز المعينين حديثاً، وقد عمل لحساب ألتمان مستشاراً خلال فترة الانقلاب وانضم إلى الشركة في وقت مبكر من العام. وتولى ليهان مؤخراً منصب نائب رئيس العلاقات العالمية خلفاً لآنا ماكانهو، أول مسؤولة عن العلاقات في((أوبن إيه آي))، وتشغل حالياً منصب مستحدث، وهو نائبة لرئيس التأثير العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن ((أوبن إيه آي)) لدى تأسيسها في عام 2015 على أيدي إيلون ماسك وتسعة آخرين كانت شركة غير هادفة للربح، ثم تحوّلت إلى كيان ذي ربحية محدودة في عام 2019. أما الآن، ومع سعيها إلى الانتهاء من آخر جولاتها التمويلية البالغة عدة مليارات من الدولارات، تعيد ((أوبن إيه آي)) النظر في هيكلها من أجل اجتذاب المستثمرين وتوليد عوائد أكبر.

ويظل اثنان من المؤسسين موجودين في الشركة، هما ألتمان وفويتشخ زاريمبا، بينما أخذ الرئيس، غريغ بروكمان، عطلة حتى نهاية العام.

توجد رغبة في العمل على الذكاء الاصطناعي العام لدى الكثير من موظفي ((أوبن إيه آي))، وبلوغ هذا الهدف قبل منافسين آخرين مثل ((ميتا)) أو ((إكس إيه آي)) التابعة لإيلون ماسك. ويؤمن هؤلاء الموظفون بعقيدة سام ألتمان، ويعتقدون أن هذه العقيدة ستدفعهم نحو تحقيق التقدم، ومع ذلك أعرب العديد من الموظفين عن قلقهم بشأن بلوغ هذا الهدف، مشيرين إلى منح الأولوية لابتكار المنتجات على حساب السلامة.

وقال دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في حوكمة الذكاء الاصطناعي، إنه عندما غادر الشركة في مارس الماضي، كان أقرب ما وصلت إليه ((أوبن إيه آي)) في التخطيط لكيفية ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الملحق النهائي لورقة بحثية صدرت في ديسمبر وشارك في تأليفها جان لايكه، الباحث في السلامة، مع إيليا سوتسكيفر.

وأضاف: ((قد تظن أن شركة يعمل بها أكثر من ألف شخص وتعمل بناء على هذا خطة شاملة مكتوبة عن كيفية ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي العام، ومن المفترض نشرها، بحيث تخضع للنقد والمراجعة)). وتابع: ((تعلم ((أوبن إيه آي)) أن مثل هذه التفاصيل لن تصمد في مواجهة التدقيق، لكن هذا هو الحد الأدنى المقبول لمؤسسة تبني أكثر التقنيات قوة على الإطلاق وأكثرها خطورة)).

وأشارت ((أوبن إيه آي)) إلى إطارها العام للاستعداد باعتباره دليلاً على شفافيتها وتخطيطها، لافتة إلى أن التكنولوجيا من شأنها جلب العديد من الجوانب الإيجابية.

وقال زيكو كولتر وبول ناكاسوني، عضوا لجنة الإشراف على السلامة والأمن المستقلة في مجلس الإدارة: ((تواصل ((أوبن إيه آي)) الاستثمار بسخاء في بحوث السلامة والإجراءات الأمنية والتعاون مع الأطراف الثالثة، وستواصل الإشراف على جهودهم وتقييمها)).

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