طيران الإمارات تقدم لعملائها 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً

كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أنها تقدم لعملائها أكثر من 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً.

حيث توفر للمسافرين مجموعة واسعة من أنواع القهوة المحضرة يدوياً، منها مزيج طيران الإمارات المميز من القهوة العربية التقليدية، يتم تقديمها في صالات طيران الإمارات وعلى متن رحلاتها إلى 140 وجهة حول العالم. وتشارك الناقلة في الاحتفال باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين على متن رحلاتها أكثر من 130 طناً من القهوة سنوياً، حيث تقدم مزيجها المميز من القهوة العربية من إنتاج شركة ((ماتينا)) المحلية، التي تستخدم في تحضيرها أجود أنواع حبوب قهوة ((أرابيكا))، مع إضافة الهيل الطبيعي والزعفران، بما يتماشى مع الوصفات التقليدية التي توارثتها الأجيال، لضمان الحفاظ على تميز تجربة الضيافة بالقهوة التي شكلت جوهر الضيافة العربية على مدى القرون.

وإلى جانب ذلك، تقدم الناقلة لمسافريها مجموعة واسعة من أنواع القهوة عبر شبكة رحلاتها في مختلف أرجاء العالم، من إنتاج ((لافاتزا))، و((كوفي بلانيت))، و((نيروبي للقهوة والشاي)) ومجموعة من الموردين المستقلين على مستوى العالم.

ويستهلك نحو 5.1 ملايين مسافر يسترخون في صالات طيران الإمارات السبع الفاخرة في دبي كل عام ما معدله 26 طناً من حبوب البن. ويوجد في صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B بمطار دبي الدولي منصة مخصصة للقهوة تتيح للمسافرين الاختيار بين مجموعة متنوعة من ثلاثة أنواع من القهوة ذات المنشأ الواحد، التي يتم تحضيرها طازجة.

ويوفر كل نوع من هذه القهوة مجموعة متنوعة من درجات الحموضة والمرارة والأريج، وتقدم صالات طيران الإمارات الفاخرة الـ34 المنشرة حول العالم، التي يستخدمها قرابة 2.1 مليون مسافر 14 طناً من القهوة بتشكيلاتها المتنوعة.

كما تضم صالات الدرجة الأولى والأعمال منصات لمقهى ((كوستا)) التابع لشركة الإمارات للتجزئة والترفيه. ويتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، حيث يتعرفون على أصول القهوة وخلطاتها المختلفة وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل. وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم فيما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من طيران الإمارات.

ويمكن لمسافري الدرجة الأولى الاستمتاع بقهوتهم في الكوب الذي يختارونه من تشكيلة الأكواب، بما في ذلك أكواب رويال دولتون الفاخرة، كما ينعم مسافرو درجة الأعمال بتناول قهوتهم في أكواب مصنوعة من الخزف الفاخر.

وإلى جانب ذلك تحرص طيران الإمارات على استخدام أجود أنواع المياه في صنع القهوة، حيث تلتزم على الدوام بضمان الحفاظ على جودة المياه في الخزانات والمعدات المستخدمة في النقل وخطوط الإمداد، من خلال عمليات التعقيم والصيانة والمراقبة والمتابعة الدقيقة والمنتظمة.

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