مديرة البنك الدولي بمنطقة الخليج لـ«البيان »:نستهدف تعميق الشراكة مع الإمارات

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.

وكشف وكيل وزارة المالية - خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي – عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.

وأكدت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ ((البيان))، أن البنك يستهدف تعزيز الشراكة بشكل أعمق مع الإمارات، حيث تتمتع الدولة بعضوية مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، ويمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف شركائنا في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي بخدماتنا لخدمة الأهداف التنموية للإمارات.

وقالت: تم افتتاح مكتب البنك الدولي في أبوظبي، بضيافة وزارة المالية وسوق أبوظبي العالمي في عام 2019، ونعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي.

وتابعت: شاركنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، ودعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة. نحن شركاء لدولة الإمارات ونتعاون مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل.

وأضافت أن الهدف من الورشة تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات، حيث تجمع الورشة خبراء رفيعي المستوى من مجموعة البنك الدولي وممثلين عن الوزارات والدوائر والهيئات في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي.

تنوع التعاون

وقال يونس حاجي الخوري: شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وفي عام 2019، تم تتويج الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.

وأضاف: تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.

خدمات استشارية

وأكد علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية في تصريح لـ ((البيان))، أن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة وكفاءة، بدلاً من استخدام الطرق التقليدية السابقة.

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