طيران الإمارات تستعد لمرحلة مقبلة من النمو القوي بتعزيز شبكتها

اختتمت طيران الإمارات مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية الذي انعقد في دبي بحضور أكثر من 850 عضواً من فريق العمليات التجارية في طيران الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وهو الحدث الذي يعقد كل عامين ويعد أكبر تجمع تجاري للناقلة على الإطلاق، وأقيم هذا العام تحت شعار ((المرحلة المقبلة - التأهيل، التمكين، والتميز)).

ويعتبر المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق لقيادات العمليات التجارية التنفيذية في الناقلة لإشراك الفرق وتشجيعها وإلهامها حول استراتيجيتها ورؤيتها للمستقبل، حيث تعمل طيران الإمارات على تعزيز أسطولها وشبكتها ومنتجاتها وتستعد للمرحلة المقبلة التي تعد بمزيد من النمو.

وخلال الحدث، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الفرق والأفراد المتميزين بجائزة ((الرئيس للمبيعات))، تقديراً لإنجازاتهم على مستوى العمليات التجارية، كما شارك في المؤتمر متحدثين من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال والطيران والسياحة، إلى جانب متحدثين تحفيزيين ومؤلفين للكتب الأكثر مبيعاً، على مدار أربعة أيام استثنائية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: ((تعمل طيران الإمارات وفق خطط طموحة، ويسهم مؤتمر مبيعات المسافرين في وضع الخطوط العريضة لكيفية تفعيل المسارات التجارية بشكل جماعي وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة، عبر إعادة تقويم استراتيجياتنا، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتطوير منتجات جديدة، وتعزيز ديناميكيات الفرق وتسخير أحدث التقنيات)).

وأضاف: ((لقد واجهنا معاً تحديات تجارية غير متوقعة وتمكنّا من تحويل التحديات إلى فرص من خلال سرعة التحرك نحو كل فرصة متاحة لتحقيق نتائج متميزة، وما زلنا في البداية، حيث سيمضي مسار نمونا بشكل متسارع في السنوات المقبلة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي 33 الطموحة، فيما يواصل فرقنا تركيزها والتزامها لتوليد قيمة استثنائية للأعمال)).

وفي فعاليات اليوم الأول، عقد السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات جلسة حوارية مفتوحة مع الموظفين، استعرض بعدها عدنان كاظم، رؤيته للعمليات التجارية وكيف ستعمل الفرق بشكل جماعي للاستفادة من كل فرصة للنمو للحفاظ على الميزة التنافسية للناقلة وريادتها العالمية.

كما سلّط عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، ومايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة؛ وأوليفيه جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية، الضوء على أحدث التطورات في مجالات تخصصهم.

وافتتح نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية، فعاليات اليوم الثاني، حيث استعرض الأولويات الاستراتيجية لمبيعات المسافرين لدى الناقلة، ثم انضم إليه عدنان كاظم في جلسة للأسئلة والأجوبة، حيث دارت النقاشات حول مستقبل إدارة الإيرادات والولاء ومبيعات الشركات إلى العملاء، واختتم اليوم بجلسة حوارية حول شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي ضمت عدنان كاظم وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وفي اليوم الثالث، سلّط بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، الضوء على علامة طيران الإمارات التجارية الشهيرة، ودورها الرئيسي في الوصول إلى جمهور جديد وإلهامه، بما يتماشى مع تطلعات النمو لدى الناقلة، فيما سلّطت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية الضوء على أخر مستجدات الخطط الرئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومدى التقدم في عملية البناء.

كما استمع المشاركون في المؤتمر لكلمات رئيسية ألقاها مؤلفون لأكثر الكتب مبيعاً ومتحدثون تحفيزيون، حيث تناولوا العلاقة الديناميكية بين الاستعداد البدني والفسيولوجي والعاطفي للتحديات، بالإضافة إلى كيفية البيع من خلال القصص وقوة السرد.

ودارت فعاليات اليوم الرابع والأخير حول إمارة دبي، حيث تطرق المشاركون إلى الخطط المستقبلية والمبادرات الاستشرافية لضمان حفاظ المدينة على ميزتها التنافسية واقترابها من تحقيق طموحاتها وفقاً لأجندة دبي 33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن للعيش والعمل والاستثمار.

وتحدث معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حول المرحلة المقبلة التي تدفع نمو دبي. كما تناولت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فرص النمو الاستراتيجي والتآزر المحتمل لجذب المزيد من الزوار إلى المدينة، وتبع ذلك حلقة نقاشية رفيعة المستوى ضمت خبراء من القطاعات السياحية والاقتصادية في دبي.

وكانت طيران الإمارات قد حققت أرقاماً قياسية على صعيد الأرباح والإيرادات في السنة المالية الماضية، حيث وسّعت عملياتها حول العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على السفر الجوي، والذين فضّلوا الناقلة لما تمتاز به من تجارب متميزة على الأرض وفي الأجواء.

ولضمان استمرارها في الوفاء بوعدها للسفر بـ((تميّز دائم))، شرعت طيران الإمارات في تحديث أكثر من 200 طائرة من طرز الإيرباص A380 والبوينغ 777 كجزء من استثمار بقيمة مليارات الدولارات لتقديم أفضل المنتجات في الصناعة للارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء. كما وسّعت الناقلة شبكتها بإضافة بوغوتا ومدغشقر على مدى الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى نشر طائراتها المحدثة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777، بالمقصورات الجديدة التي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة إلى 18 مدينة.

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