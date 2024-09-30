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((دراسات)) يستضيف المُلتقى البحريني العُماني حول سوق العمل

9/30/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬المُلتقى‭ ‬البحريني‭ - ‬العُماني‭ ‬الثالث،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬ديناميكيات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭: ‬رؤى‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬استخلاص‭ ‬دروسٍ‭ ‬قيّمةٍ‭ ‬من‭ ‬استراتيجيات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

انطلق‭ ‬الحوار‭ ‬بجلسةٍ‭ ‬افتتاحيةٍ‭ ‬حضرها‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬الشخصيات،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سفيرا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬وفي‭ ‬كلمته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والنموّ‭ ‬المُستدام،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المُلتقى‭ ‬اليوم‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التعاونية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والتطلعات‭ ‬المُتبادلة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬تُشكّل‭ ‬أساسًا‭ ‬متينًا‭ ‬لمُعالجة‭ ‬مُتغيّرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكلٍ‭ ‬فعّال،‭ ‬وإن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتعاون‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬التطلع‭ ‬لضمان‭ ‬مرونة‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬لدينا،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التكيّف‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬المُستقبلية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبرات‭ ‬المُشتركة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المُلتقى‭ ‬يوفّر‭ ‬منصةً‭ ‬مُميزةً‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬المُتنوعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فهمٍ‭ ‬أعمقٍ‭ ‬لأسواق‭ ‬العمل‭ ‬لدينا،‭ ‬فمع‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬كافة‭ ‬يُمكننا‭ ‬تحديد‭ ‬أفضل‭ ‬المُمارسات‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬قوةٍ‭ ‬عاملةٍ‭ ‬شاملةٍ‭ ‬وديناميكية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القُدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مُبادراتٍ‭ ‬واستراتيجياتٍ‭ ‬تُركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬النظم‭ ‬والقوانين‭ ‬المُنظمة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬وتلبية‭ ‬مُتطلبات‭ ‬السوق‭ ‬المُتغيرة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عملٍ‭ ‬مرنةٍ‭ ‬قادرةٍ‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬المُستقبلية‭.‬

تناول‭ ‬المُلتقى‭ ‬الفُرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بأسواق‭ ‬العمل،‭ ‬والعوائد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المُحتملة،‭ ‬ومُتطلبات‭ ‬النمو؛‭ ‬وشارك‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬مُناقشاتٍ‭ ‬حول‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬المرأة‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأتاحت‭ ‬الجلسات‭ ‬أيضًا‭ ‬الفُرصة‭ ‬للخبراء‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬لتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬المُمارسات‭ ‬والحلول‭ ‬المُبتكرة‭ ‬التي‭ ‬يُمكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مُتغيّرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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