((دراسات)) يستضيف المُلتقى البحريني العُماني حول سوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، المُلتقى البحريني - العُماني الثالث، الذي أُقيم تحت عنوان «تعزيز ديناميكيات سوق العمل: رؤى من تجربة مملكة البحرين»، بهدف استخلاص دروسٍ قيّمةٍ من استراتيجيات سوق العمل الرائدة في مملكة البحرين.
انطلق الحوار بجلسةٍ افتتاحيةٍ حضرها عددٌ من الشخصيات، من بينهم سفيرا البلدين الشقيقين. وفي كلمته، أكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز «دراسات»، أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية والنموّ المُستدام، حيث قال: «إن المُلتقى اليوم يعكس التزامنا بتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة».
بدوره، أعرب الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، عن تقديره للجهود التعاونية بين البلدين، قائلًا: «إن العلاقات التاريخية والتطلعات المُتبادلة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان تُشكّل أساسًا متينًا لمُعالجة مُتغيّرات سوق العمل بشكلٍ فعّال، وإن التزامنا بالتعاون لا يقتصر على تبادل الخبرات فحسب، بل يشمل أيضًا التطلع لضمان مرونة أسواق العمل لدينا، وقدرتها على التكيّف مع التحديات المُستقبلية».
من جانبه، أكّد فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين، أهمية الاستعانة بالخبرات المُشتركة في سوق العمل، مُشيرًا إلى أن «هذا المُلتقى يوفّر منصةً مُميزةً للاطلاع على التجارب المُتنوعة في هذا المجال المهم، وتعزيز فهمٍ أعمقٍ لأسواق العمل لدينا، فمع توحيد الجهود كافة يُمكننا تحديد أفضل المُمارسات والاستراتيجيات، مما يُسهم في إعداد قوةٍ عاملةٍ شاملةٍ وديناميكية».
وأكد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل «أن الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز القُدرة التنافسية لسوق العمل البحريني، من خلال تنفيذ مُبادراتٍ واستراتيجياتٍ تُركز على تطوير النظم والقوانين المُنظمة لسوق العمل وتلبية مُتطلبات السوق المُتغيرة». كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستدامة الاقتصادية وتهيئة بيئة عملٍ مرنةٍ قادرةٍ على التكيف مع التحديات المُستقبلية.
تناول المُلتقى الفُرص الواعدة للارتقاء بأسواق العمل، والعوائد الاقتصادية المُحتملة، ومُتطلبات النمو؛ وشارك الحضور في مُناقشاتٍ حول استراتيجيات تعزيز ريادة الأعمال، والاطلاع على تجربة المرأة الريادية في هذا المجال، وأتاحت الجلسات أيضًا الفُرصة للخبراء من كلا البلدين لتبادل أفضل المُمارسات والحلول المُبتكرة التي يُمكن تنفيذها للتعامل مع مُتغيّرات سوق العمل.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.