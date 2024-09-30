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((خدمات الشورى)) تواصل بحث قانون ((تنظيم الوقت في وحدات الإقامة))

9/30/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصلت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الإقامة،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬أبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وعمار‭ ‬راشد‭ ‬الخشرم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬وأميرة‭ ‬حسن‭ ‬الطعان‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬علي‭ ‬شويطر‭ ‬رئيس‭ ‬المسح‭ ‬العقاري‭ ‬والتطوير‭ ‬بجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬وملاحظات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الإقامة‭ ‬وضمان‭ ‬إيجاد‭ ‬آليات‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬تكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحدد‭ ‬التزاماتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والعقاري‭.‬

كما‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬حرية‭ ‬التعاقد‭ ‬وإعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ليكون‭ ‬جاذبًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالقطاع‭.‬

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