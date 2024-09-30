((خدمات الشورى)) تواصل بحث قانون ((تنظيم الوقت في وحدات الإقامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بحث مشروع قانون بشأن تنظيم الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، وذلك بحضور سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وعمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري، وأميرة حسن الطعان المستشار القانوني بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعبدالرحمن علي شويطر رئيس المسح العقاري والتطوير بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وملاحظات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
كما بحثت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية أسس ومبادئ مشروع القانون والذي يمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.
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