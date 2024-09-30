((خدمات الشورى)) تواصل بحث قانون ((تنظيم الوقت في وحدات الإقامة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬وملاحظات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الإقامة‭ ‬وضمان‭ ‬إيجاد‭ ‬آليات‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬تكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحدد‭ ‬التزاماتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والعقاري‭.‬

كما‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬حرية‭ ‬التعاقد‭ ‬وإعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ليكون‭ ‬جاذبًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالقطاع‭.‬

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