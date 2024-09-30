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((الوطنية لحقوق الإنسان)) و((جمعية الصحفيين)) توقعان مذكرة تفاهم لتطوير آليات التعاون

9/30/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬سياق‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وقعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭. ‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬المذكرة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬شدد‭ ‬الدرازي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬كجهة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تمثل‭ ‬الصحفيين‭ ‬وتحمي‭ ‬مصالحهم،‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬الإعلامية‭ ‬بكل‭ ‬حرية،‭ ‬بفضل‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬وفرها‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الرائد‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭.‬

وأضاف‭ ‬الدرازي‭: ‬الصحفيون‭ ‬والإعلاميون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يلعبون‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬الرأي‭ ‬المجتمعي‭ ‬ويعتبرون‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المنابر‭ ‬المختلفة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بمتابعة‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬الدرازي‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬المؤسسة‭ ‬الايجابي‭ ‬والبناء‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سوف‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬والمؤسسة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بدور‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬أرساه‭ ‬مشروع‭ ‬جلالته‭ ‬الاصلاحي‭ ‬والديمقراطي‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬لضمان‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬وما‭ ‬تتخذه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬وتدابير‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بكل‭ ‬حرفية‭ ‬ومهنية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬والمؤسسة،‭ ‬وأن‭ ‬الجمعية‭ ‬تسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬اهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬والمؤسسة‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬وهي‭ ‬أهداف‭ ‬مشتركة،‭ ‬مجددا‭ ‬شكره‭ ‬للمؤسسة‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬سيضيف‭ ‬مكتسبات‭ ‬جديدة‭ ‬للصحفيين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الطرفان‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭. ‬كما‭ ‬ستشمل‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬والدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬تثقيفية‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭.‬

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