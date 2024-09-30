((الوطنية لحقوق الإنسان)) و((جمعية الصحفيين)) توقعان مذكرة تفاهم لتطوير آليات التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية مذكرة تفاهم في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
وقد وقع المذكرة كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين.
وخلال هذه المناسبة شدد الدرازي على أهمية هذا التعاون، لافتاً إلى الدور المحوري لجمعية الصحفيين كجهة فاعلة في المجتمع المدني تمثل الصحفيين وتحمي مصالحهم، وتمكنهم من أداء رسالتهم الإعلامية بكل حرية، بفضل الضمانات التي وفرها مشروع الإصلاح الديمقراطي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير.
وأضاف الدرازي: الصحفيون والإعلاميون في البحرين يلعبون دورًا محوريًا في بلورة الرأي المجتمعي ويعتبرون شركاء أساسيين في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة. وأثنى على التقدم والتطور الذي حققته الصحافة البحرينية في استخدام المنابر المختلفة للدفاع عن قضايا الوطن، مؤكدًا التزام المؤسسة بمتابعة مدى التزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية الصحافة.
من جانبه، عبر عيسى الشايجي عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المهندس علي الدرازي على تعاون المؤسسة الايجابي والبناء مع جمعية الصحفيين البحرينية، موضحا أن هذه الاتفاقية سوف تعزز من الشراكة بين الجمعية والمؤسسة في الكثير من القضايا التي تتعلق بدور الصحافة والصحفيين في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مملكتنا العزيزة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وخاصة في ظل ما أرساه مشروع جلالته الاصلاحي والديمقراطي من تشريعات وقوانين لضمان حرية الرأي والتعبير، وما تتخذه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تعزز من دور الصحافة في مسيرة النهضة المباركة بقيادة جلالة الملك المعظم وتمكينها من أداء هذا الدور بكل حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من مجالات التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة، وأن الجمعية تسعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة في المؤسسة من أجل دعم ومساندة العمل الصحفي وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تخدم اهداف الجمعية والمؤسسة على السواء، وهي أهداف مشتركة، مجددا شكره للمؤسسة على حرصها على توقيع هذا الاتفاق الذي بلا شك سيضيف مكتسبات جديدة للصحفيين.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك وتطوير آليات التعاون في مجال حقوق الإنسان، حيث يسعى الطرفان لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والمعلومات. كما ستشمل مجالات التعاون المشترك إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات تثقيفية ذات صلة.
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