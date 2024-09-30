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القائد العام يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

9/30/2024 7:18:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بقائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الطبي‭ ‬والعلاجي‭ ‬المستمر‭ ‬والتقدم‭ ‬الصحي‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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