القائد العام يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

القائد العام يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية
التاريخ
9/30/2024 7:18:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد الخدمات الطبية الملكية، حيث أثنى على التطور الطبي والعلاجي المستمر والتقدم الصحي الدائم الذي تشهده الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.
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