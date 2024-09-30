((التربية)) تفتح باب التقدم لتحسين المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024 - 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أولاً‭: ‬يحق‭ ‬للطالب‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬مساق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدراسة‭ ‬الذاتية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬معدله‭ ‬في‭ ‬مساق‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬النجاح‭ ‬فيه‭ ‬ضمن‭ ‬الفصول‭ ‬الثلاثة‭ ‬السابقة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الفصل‭ ‬المسجل‭ ‬فيه،‭ ‬وذلك‭ ‬لمرة‭ ‬واحـدة‭ ‬فـقـط‭.‬

ثانياً‭: ‬يتم‭ ‬تقويم‭ ‬أداء‭ ‬الطالب‭ ‬المتقدم‭ ‬لتحسين‭ ‬معدله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬امتحان‭ ‬تجميعي‭ ‬نظري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬يُخصص‭ ‬له‭ ‬100‭ ‬درجة‭.‬

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‬ثالثاً‭: ‬تحسب‭ ‬للطالب‭ ‬في‭ ‬المساق‭ ‬الذي‭ ‬أعاده‭ ‬العلامة‭ ‬الأعلى‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭.‬

رابعاً‭: ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬التحسين‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬التالية‭:‬‮

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‭- ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م‭.‬‮

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‭- ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2025م‭.‬‮

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حيث‭ ‬يحق‭ ‬للطالب‭ ‬حذف‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬المساقات‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحسينها،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬يرد‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

خامساً‭: ‬تقوم‭ ‬مكاتب‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بالمدارس‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬النظاميين‭ ‬وحصر‭ ‬طلبات‭ ‬تحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الاستمارة‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بمراجعة‭ ‬جميع‭ ‬الاستمارات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المساقات‭ ‬المختارة‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬التقدم‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اعتماد‭ ‬الاستمارات‭ ‬وتسليمها‭ ‬لقسم‭ ‬التسجيل‭ ‬الأكاديمي‭.‬

سادساً‭: ‬يقوم‭ ‬اختصاصي‭ ‬التسجيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بمراجعة‭ ‬المساقات‭ ‬المختارة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬وفقًا‭ ‬للخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬لتخصصه‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إدخال‭ ‬المساقات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭. ‬وطباعة‭ ‬مساقات‭ ‬التحسين‭ ‬بحسب‭ ‬الشعب‭ ‬الدراسية‭ ‬وتسليمها‭ ‬لمكاتب‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الطلبة‭ ‬عليها‭ ‬بالعلم‭ ‬وإعادتها‭ ‬الى‭ ‬قسم‭ ‬التسجيل‭ ‬الأكاديمي‭.‬

سابعاً‭: ‬يتم‭ ‬توثيق‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬ويتحمل‭ ‬قسم‭ ‬التسجيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باستمارات‭ ‬الطلبة‭ ‬للرجوع‭ ‬إليها‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬‮

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ثامناً‭: ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬بضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬التقدم‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬أدناه‭:‬

‭- ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬المسارات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬يسمح‭ ‬للطالب‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ (‬24‭) ‬ساعة‭ ‬معتمدة‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬دراسة‭ ‬ذاتية‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬عشر‭ (‬10‭) ‬ساعات‭ ‬معتمدة‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬أربعة‭ (‬4‭) ‬مساقات‭ ‬مـن‭ ‬المساقات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬امتحان‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي،‭ ‬ويسمح‭ ‬لطالب‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬التخرج‭ ‬بدراسة‮

‬‭(‬16‭) ‬ساعة‭ ‬معتمدة‭ ‬دراسة‭ ‬ذاتية‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ (‬4‭) ‬مساقات‭ ‬مـن‭ ‬المساقات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬امتحان‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭.‬

‭- ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬يُسمح‭ ‬للطالب‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬بنجاح‭ ‬وانتقل‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬دراسة‭ ‬ذاتية‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ (‬10‭) ‬ساعات‭ ‬معتمدة‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ (‬4‭) ‬مساقات‭ ‬مـن‭ ‬مساقات‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬والمساقات‭ ‬المساندة‭ ‬للتخصص‭ ‬فقط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬امتحان‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي،‭ ‬ويسمح‭ ‬لطالب‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬التخرج‭ ‬بدراسة‭ (‬16‭) ‬ساعة‭ ‬معتمدة‭ ‬دراسة‭ ‬ذاتية‭ ‬لتحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ (‬4‭) ‬مساقات‭ ‬مـن‭ ‬مساقات‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬والمساقات‭ ‬المساندة‭ ‬للتخصص‭ ‬فقط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬امتحان‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭.‬

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