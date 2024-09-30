((التربية)) تفتح باب التقدم لتحسين المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024 - 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات التقدم لتحسين المعدل التراكمي للطلبة النظاميين بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025م، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: يحق للطالب المنتظم في المرحلة الثانوية إعادة دراسة مساق عن طريق الدراسة الذاتية، وذلك لتحسين معدله في مساق سبق له النجاح فيه ضمن الفصول الثلاثة السابقة، بما فيها الفصل المسجل فيه، وذلك لمرة واحـدة فـقـط.
ثانياً: يتم تقويم أداء الطالب المتقدم لتحسين معدله من خلال تقديم امتحان تجميعي نظري في نهاية الفصل الدراسي يُخصص له 100 درجة.
ثالثاً: تحسب للطالب في المساق الذي أعاده العلامة الأعلى التي حصل عليها.
رابعاً: يتم استقبال طلبات التحسين من الطلبة خلال الفترات التالية:
- للفصل الدراسي الأول ابتداء من 1 إلى 9 أكتوبر 2024م.
- للفصل الدراسي الثاني في الفترة من 9 إلى 20 فبراير 2025م.
حيث يحق للطالب حذف أو إضافة المساقات التي يرغب في تحسينها، مع عدم قبول أي طلب يرد بعد هذه الفترة.
خامساً: تقوم مكاتب الإرشاد الأكاديمي بالمدارس بالتواصل مع الطلبة النظاميين وحصر طلبات تحسين المعدل التراكمي، وذلك بحسب الاستمارة المخصصة لذلك، كما تقوم بمراجعة جميع الاستمارات والتأكد من صحة المساقات المختارة وذلك وفقًا لضوابط وشروط التقدم لتحسين المعدل التراكمي، ومن ثم اعتماد الاستمارات وتسليمها لقسم التسجيل الأكاديمي.
سادساً: يقوم اختصاصي التسجيل الأكاديمي بمراجعة المساقات المختارة من كل طالب وفقًا للخطة الدراسية لتخصصه الأكاديمي، ومن ثم إدخال المساقات في نظام الإدارة المدرسية. وطباعة مساقات التحسين بحسب الشعب الدراسية وتسليمها لمكاتب الإرشاد الأكاديمي لتوقيع الطلبة عليها بالعلم وإعادتها الى قسم التسجيل الأكاديمي.
سابعاً: يتم توثيق جميع الإجراءات المذكورة أعلاه، ويتحمل قسم التسجيل الأكاديمي مسؤولية الاحتفاظ باستمارات الطلبة للرجوع إليها عند الحاجة.
ثامناً: يكون العمل بضوابط وشروط التقدم لتحسين المعدل التراكمي، على النحو أدناه:
- في توحيد المسارات الأكاديمية، يسمح للطالب الذي أنهى (24) ساعة معتمدة أن يدرس دراسة ذاتية لتحسين المعدل التراكمي ما يعادل عشر (10) ساعات معتمدة بحد أقصى أربعة (4) مساقات مـن المساقات المحددة في الخطة الدراسية والمدرجة في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي، ويسمح لطالب المستوى الثالث على وشك التخرج بدراسة
(16) ساعة معتمدة دراسة ذاتية لتحسين المعدل التراكمي بحد أقصى (4) مساقات مـن المساقات المحددة في الخطة الدراسية والمدرجة في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي.
- في التعليم الفني والمهني يُسمح للطالب الذي أنهى المستوى الأول بنجاح وانتقل الى المستوى الثاني أن يدرس دراسة ذاتية لتحسين المعدل التراكمي ما يعادل (10) ساعات معتمدة بحد أقصى (4) مساقات مـن مساقات الثقافة العامة والمساقات المساندة للتخصص فقط المحددة في الخطة الدراسية المدرجة في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي، ويسمح لطالب المستوى الثالث على وشك التخرج بدراسة (16) ساعة معتمدة دراسة ذاتية لتحسين المعدل التراكمي بحد أقصى (4) مساقات مـن مساقات الثقافة العامة والمساقات المساندة للتخصص فقط المحددة في الخطة الدراسية والمدرجة في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي.
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