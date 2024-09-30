محافظ الشمالية يفتتح المعرض الفني التوعوي بمناسبة يوم القلب العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية المعرض الفني التوعوي الذي أقيم بمناسبة يوم القلب العالمي تحت شعار «معا لصحة القلب» بمركز مايكرو آرت الفني، وذلك بحضور النائب حسن إبراهيم.
وبهذه المناسبة قال إن المحافظة الشمالية تبنت شعار «الصحة للجميع وبالجميع» للعمل على تعزيز أنظمة الوقاية الصحية لتحقيق معايير برنامج المدن الصحية وتعبئة المجتمع لحياة صحية، داعيا أفراد المجتمع إلى اتباع أنماط سلوك الحياة الصحية وممارسة الرياضة والابتعاد عن الضغوطات النفسية التي تسهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وأشاد محافظ الشمالية باستضافة مركز مايكرو آرت للفنون لهذا المعرض، منوهاً إلى دور الفنانين والفنانات للتعبير عن رؤيتهم في تقديم الرسائل التوعوية في المناسبات الصحية بلغة الفن.
من جانبها، أعربت الدكتورة زينب سوار عن شكرها للمحافظ لدعمه الدائم لتأكيد صحة الفرد والمجتمع، كما أعرب الفنانون والحضور عن سعادتهم بطرح فكرة مغايرة عن المعتاد في طرح الوعي الصحي، شاكرين المحافظة الشمالية على دعمها للبرامج والفعاليات الصحية والفنية.
وتم خلال المعرض تقديم إرشادات حول طرق الوقاية وحماية القلب وكيفية الانعاش القلب الرئوي، وتأكيد أهمية المشاركة في دورات الإسعافات الأولية لمساهمتها في إنقاذ أرواح الأفراد.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.