محافظ الشمالية يفتتح المعرض الفني التوعوي بمناسبة يوم القلب العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تبنت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬للجميع‭ ‬وبالجميع‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الوقاية‭ ‬الصحية‭ ‬لتحقيق‭ ‬معايير‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬وتعبئة‭ ‬المجتمع‭ ‬لحياة‭ ‬صحية،‭ ‬داعيا‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬سلوك‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الضغوطات‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬

وأشاد‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬باستضافة‭ ‬مركز‭ ‬مايكرو‭ ‬آرت‭ ‬للفنون‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬رؤيتهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الصحية‭ ‬بلغة‭ ‬الفن‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬سوار‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬للمحافظ‭ ‬لدعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لتأكيد‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬الفنانون‭ ‬والحضور‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بطرح‭ ‬فكرة‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬شاكرين‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬والفنية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬تقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬وحماية‭ ‬القلب‭ ‬وكيفية‭ ‬الانعاش‭ ‬القلب‭ ‬الرئوي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لمساهمتها‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أرواح‭ ‬الأفراد‭.‬

كلمات دالة