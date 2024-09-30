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الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي: استراتيجيات شاملة لدعم فئة كبار السن في البحرين

9/30/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬زينب‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين،‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬إذ‭ ‬تتبنى‭ ‬المملكة‭ ‬استراتيجيات‭ ‬شاملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والمجالات‭ ‬الداعمة‭ ‬الأخرى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كإحدى‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬عربيا‭ ‬وإقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للخدمات‭ ‬الرعائية‭ ‬والتنموية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للمسنين‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تقدم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬والداعمة‭ ‬لفئة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬علاوة‭ ‬الغلاء‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬مثل‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬والأسرة‭ ‬الطبية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الأسرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لهم‭ ‬ولأسرهم‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لهم،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإيوائية،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬الوزارة‭ ‬رعاية‭ ‬شاملة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬المعيشية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬والترفيهية‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬فرد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية،‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬باحتضان‭ ‬المسنين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬النهار،‭ ‬لتقديم‭ ‬فعاليات‭ ‬وخدمات‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تدير‭ ‬هذه‭ ‬الدور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفاعلة‭.‬

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