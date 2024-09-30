الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي: استراتيجيات شاملة لدعم فئة كبار السن في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت زينب سلمان العويناتي، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة الوطنية للمسنين، اهتمام مملكة البحرين برعاية ودعم فئة كبار السن، إذ تتبنى المملكة استراتيجيات شاملة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، التي تشمل جميع المجالات المتعلقة بتعزيز جودة حياة كبار السن، بما في ذلك السياسات الاجتماعية والصحية والمجالات الداعمة الأخرى، الأمر الذي عزز من مكانة المملكة كإحدى الدول المتقدمة عربيا وإقليميا ودوليا في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لهذه الفئة.
وأشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين «بنا» بمناسبة اليوم الدولي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر، إلى أن المملكة تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة والداعمة لفئة كبار السن، من بينها علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير خدمات الأجهزة التعويضية لدعم احتياجاتهم اليومية، مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية لهم ولأسرهم.
وتابعت أن الوزارة تعمل في إطار التكامل بين الجهات الحكومية على توسيع الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من التسهيلات الاستثنائية لهم، لافتة إلى خدمة المؤسسات الإيوائية، إذ تقدم الوزارة رعاية شاملة لكبار السن المقيمين في مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، وتشمل الرعاية المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية بحسب احتياجات كل فرد، بالإضافة إلى خدمة المؤسسات النهارية، التي تهتم باحتضان المسنين خلال فترة النهار، لتقديم فعاليات وخدمات تثقيفية وتأهيلية لتحسين جودة حياتهم، حيث تدير هذه الدور مؤسسات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة.
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