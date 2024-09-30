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وزارة الإسكان تعقد ورشة حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية

9/30/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬عملت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وإدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬للتنفيذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬خيارات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬حول‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وشركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وشركات‭ ‬المقاولات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ونوهت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬توالي‭ ‬طرح‭ ‬وترسية‭ ‬المزايدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توفير‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية،‭ ‬وسير‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعد‭ ‬لتنفيذه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ترسية‭ ‬المزايدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروع‭ ‬البحير‭ ‬ومشروع‭ ‬هورة‭ ‬سند،‭ ‬مفيدة‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تستعد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لطرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مزايدات‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وشهدت‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬تقديم‭ ‬الوزارة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬تدشينه،‭ ‬وما‭ ‬شهده‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬تطويرية‭ ‬توفر‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬لتأهيل‭ ‬شركات‭ ‬المقاولات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬عرضًا‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬الجوانب‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منصة‭ (‬بيتي‭) ‬العقارية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمعرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬قدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عرضًا‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬لدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التمويلات‭ ‬للشركات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج،‭ ‬وما‭ ‬انتهجه‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬وسياسات‭ ‬تمويلية‭ ‬مستحدثة‭ ‬لمواكبة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الجديدة‭ ‬لنمو‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والإسكاني‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬والكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬توفير‭ ‬التأمين‭ ‬والسندات‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الضمانات‭ ‬اللازمة‭ ‬للشركات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭. ‬

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