البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في السودان

البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في السودان
التاريخ
9/30/2024 7:18:25 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة الاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرّم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وموقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.