Tuesday, 01 October 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في السودان

9/30/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬الاعتداء‭ ‬السافر‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬الخرطوم،‭ ‬باعتباره‭ ‬انتهاكًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬للمواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تجرّم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬حرمة‭ ‬المباني‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ومقرات‭ ‬منتسبي‭ ‬السفارات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وموقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والرافض‭ ‬لجميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتتنافى‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN30092024000055011008ID1108732152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث