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اعتماد المخطط التفصيلي الجزئي في مجمعي 643 و646 ((جنوب النويدرات))

9/30/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬وموافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمرانية‭ ‬والتخطيطية‭ ‬للمنطقة‭ ‬اعتمدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬المعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬مجمعي‭ ‬643‭ ‬و646‭ ‬بمنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬النويدرات‭.‬

ووفقا‭ ‬للنص‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭: ‬تصنف‭ ‬المناطق‭ ‬التعميرية‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬النويدرات،‭ ‬مجمع‭ (‬643‭) ‬و‭(‬646‭)‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬استعمالات‭ ‬الأراضي‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار،‭ ‬وتطبق‭ ‬عليها‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬93‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬

وسبق‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬استعراض‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬النويدرات‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مراعاته‭ ‬بأن‭ ‬تصنف‭ ‬الأراضي‭ ‬لأغراض‭ ‬السكن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ ‬سكن‭ ‬خاص‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬بغية‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬منه‭.‬

وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وبحسب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬6‭ ‬مخططات‭ ‬تفصيلية‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مشروعها‭ ‬لتحديث‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬للمخططات‭ ‬التفصيلية‭ ‬منها‭: ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬عالي‭ (‬2‭) ‬مجمع‭ ‬742،‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬جرداب‭ ‬مجمع‭ ‬729،‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬كرباباد‭ ‬مجمع‭ ‬426-432-434،‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬لمنطقة‭ ‬داركليب‭ -‬مجمع‭ ‬1048،‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬باربار‭ -‬مجمع‭ ‬518،‭ ‬والمخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬النويدرات‭ ‬مجمع‭ ‬646‭-‬643‭.‬

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