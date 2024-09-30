اعتماد المخطط التفصيلي الجزئي في مجمعي 643 و646 ((جنوب النويدرات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد عرضه على مجلس بلدي الجنوبية وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني بناء على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة اعتمدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي المخطط التفصيلي الجزئي المعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني في مجمعي 643 و646 بمنطقة جنوب النويدرات.
ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية: تصنف المناطق التعميرية الواقعة ضمن المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جنوب النويدرات، مجمع (643) و(646)، وفقًا لما هو وارد في مخطط استعمالات الأراضي المرافق لهذا القرار، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.
وسبق لمجلس بلدي الجنوبية استعراض هذا المخطط الواقع في جنوب النويدرات حيث تمت مراعاته بأن تصنف الأراضي لأغراض السكن على أن تكون ضمن تصنيف سكن خاص «أ» بغية استفادة المواطنين منه.
وفي ديسمبر من العام الماضي وبحسب الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني تم الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الخامسة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية منها: المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة عالي (2) مجمع 742، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جرداب مجمع 729، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرباباد مجمع 426-432-434، المخطط التفصيلي لمنطقة داركليب -مجمع 1048، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة باربار -مجمع 518، والمخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جنوب النويدرات مجمع 646-643.
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