وزير الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس بمقر الوزارة، ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية
التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسبل تنميتها وتعزيزها، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خدمةً للمصالح المُتبادلة، هذا إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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