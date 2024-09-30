وزير الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى البحرين

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬وبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المُتبادلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.