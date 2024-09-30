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وزير الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى البحرين

9/30/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية
التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬وبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المُتبادلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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