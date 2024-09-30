بتنظيم من الجامعة الأهلية.. انطلاق مؤتمر الثورات الاقتصادية اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالمطلب‭ ‬السرطاوي‭ ‬أن‭ ‬السمعة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬جاذبيته‭ ‬واهتمام‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬والمختصين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬تؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬العلمية‭ ‬المتميزة‭ ‬والمتنامية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬المملكة‭ ‬اليوم‭ ‬بفضل‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬مركزا‭ ‬جاذبا‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬يعبر‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬عن‭ ‬تميز‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وسمعتها‭ ‬الطيبة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وشرق‭ ‬آسيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تنظم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬محليا‭ ‬وعربيا‭ ‬وعالميا،‭ ‬فعلى‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬تشكل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وجمعية‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬البحرينية‭ ‬ومعهد‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬الهند‭ - ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنصة‭ ‬رين‭ ‬للعملات‭ ‬الرقمية‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭.‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬فيشارك‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المرموقة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬كمعامل‭ ‬التأثير‭ ‬العربي‭ ‬التابع‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬ومركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وكلية‭ ‬بوكسل‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وكلية‭ ‬الكويت‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وكلية‭ ‬ليوا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وجامعة‭ ‬النجاح‭ ‬الوطنية‭ ‬وجامعة‭ ‬بيرزيت،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجامعات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬معنا‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬شفرة‮»‬‭ ‬لخدمات‭ ‬الميتافيرس‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬شركاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمر‭ ‬وكذلك‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬انجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وجمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬المعتمدين‭ ‬البريطانية‭ ‬ومنصة‭ ‬‮«‬اسأل‮»‬‭ ‬فلك‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬بعد‭ ‬نسختين‭ ‬ناجحتي،ن‭ ‬الأولى‭ ‬احتضنتها‭ ‬المنامة‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬والثانية‭ ‬احتضنتها‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬السرطاوي‭ ‬التصاعد‭ ‬المطرد‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬والمختصين‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬وحضور‭ ‬فعالياته،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬أساتذة‭ ‬وباحثون‭ ‬واقتصاديون‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬جامعة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬بحثية‭ ‬من‭ ‬53‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اعتماد‭ ‬120‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬محكمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬405‭ ‬أوراق‭ ‬علمية‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬التدقيق‭ ‬العلمي‭ ‬والتحكيم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬أكاديميون‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬نشيطة‭ ‬ومتميزة‭ ‬بأوراق‭ ‬علمية‭ ‬للمشاركة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

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