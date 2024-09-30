بتنظيم من الجامعة الأهلية.. انطلاق مؤتمر الثورات الاقتصادية اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنطلق صباح اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للثورات الاقتصادية العالمية - عصر الاقتصاد الرقمي (الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار في مجال الأعمال والتنويع الاقتصادي) حيث يستقطب المؤتمر علماء وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وباحثين ومختصين من نحو 190 جامعة ومؤسسة اقتصادية أو بحثية موزعين على 53 دولة حول العالم.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي للمؤتمر ورئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية بالجامعة الأهلية الدكتور عبدالمطلب السرطاوي أن السمعة التي حققها المؤتمر في جاذبيته واهتمام شريحة واسعة من العلماء والمفكرين والمختصين بالمشاركة فيه تؤكد المكانة العلمية المتميزة والمتنامية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تمثل المملكة اليوم بفضل حكمة قيادتها مركزا جاذبا للمؤتمرات والفعاليات العالمية، كما يعبر هذا النجاح عن تميز الجامعة الأهلية وسمعتها الطيبة داخل مملكة البحرين وخارجها، وخصوصا أن لدى الجامعة علاقات وثيقة مع العديد من الجامعات الرائدة والمتميزة في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا فضلا عن منطقة الخليج والوطن العربي.
ونوه إلى أن الجامعة تنظم هذا المؤتمر المهم والحيوي بالشراكة مع العديد من الجهات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية محليا وعربيا وعالميا، فعلى المستوى المحلي تشكل وزارة الإعلام ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وجمعية الاقتصاديين البحرينية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وجمعية المدققين الداخليين البحرينية ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند - فرع البحرين، ومنصة رين للعملات الرقمية شركاء أساسيين في تنظيم المؤتمر.
وأضاف: أما على المستويين الخليجي والعربي فيشارك الجامعة الأهلية في هذا المؤتمر عدد من الجامعات المرموقة والمؤسسات الرائدة كمعامل التأثير العربي التابع لاتحاد الجامعات العربية ومركز الأبحاث المتقدمة بالمملكة العربية السعودية وكلية بوكسل بدولة الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وكلية ليوا في أبوظبي، وجامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت، وهما من أبرز الجامعات الفلسطينية، كما تشارك معنا جامعة العلوم التطبيقية من المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة «شفرة» لخدمات الميتافيرس في دبي.
ونوه إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين شركاء أيضا في هذه المؤتمر وكذلك جمعية المحاسبين المعتمدين في انجلترا وويلز وجمعية المحاسبين المعتمدين البريطانية ومنصة «اسأل» فلك للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد في نسخته الثالثة، بعد نسختين ناجحتي،ن الأولى احتضنتها المنامة قبل 3 أعوام والثانية احتضنتها الشارقة في العام الماضي.
وأكد السرطاوي التصاعد المطرد في أعداد الباحثين والمختصين المهتمين بالمشاركة في المؤتمر وحضور فعالياته، حيث يشارك أساتذة وباحثون واقتصاديون من 190 جامعة ومؤسسة اقتصادية أو بحثية من 53 دولة حول العالم، مؤكدا اعتماد 120 ورقة علمية محكمة من قبل لجنة التحكيم المختصة من بين أكثر من 405 أوراق علمية تم ترشيحها للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وذلك بعد مراحل من التدقيق العلمي والتحكيم الأكاديمي، حيث تقدم أكاديميون من جامعات نشيطة ومتميزة بأوراق علمية للمشاركة بها في المؤتمر.
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