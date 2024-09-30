تخصيص مساحة عمل للبعثات الدبلوماسية غير المقيمة لالتقاء رعاياهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بتفقد‭ ‬مقر‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرة‭ ‬وآليات‭ ‬عملها‭.‬

واستهلت‭ ‬المبادرة‭ ‬باستضافة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الكينية‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬للالتقاء‭ ‬بأفراد‭ ‬الجالية‭ ‬الكينية‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وسيتم‭ ‬استضافة‭ ‬قنصليات‭ ‬وسفارات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭: ‬‮«‬إنَّ‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستضافة‭ ‬اجتماعات‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارات‭ ‬والبعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬تسهيل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للعمالة‭ ‬وإنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬القنصلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسهيل‭ ‬حصول‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬خدماتهم‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجديد‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬وتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسرع‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتساعدهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬السفر‭ ‬للمغادرة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬كأنموذج‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دبلوماسية‭ ‬السلام‭ ‬والتفاهم،‭ ‬ومشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الحماية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بأهداف‭ ‬مبادرة‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬للبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القنصلي‭ ‬والتفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتحقيق‭ ‬بعض‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ونوه‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمدى‭ ‬التفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬والأصداء‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السفارات‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬فور‭ ‬إحاطتهم‭ ‬علمًا‭ ‬بشأنها،‭ ‬حيث‭ ‬أبدت‭ ‬عدة‭ ‬سفارات‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬خصصتها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للالتقاء‭ ‬برعاياها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتخليص‭ ‬معاملاتهم‭ ‬وفق‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭.‬

وانبثقت‭ ‬مبادرة‭ ‬توفير‭ ‬المساحة‭ ‬للبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لرعاياها‭ ‬كحل‭ ‬عملي‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بعض‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تمثيل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬دائم‭ ‬لبلدانها‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬القنصلية،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بقانونية‭ ‬أوضاعهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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