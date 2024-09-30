تخصيص مساحة عمل للبعثات الدبلوماسية غير المقيمة لالتقاء رعاياهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلقت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل مبادرة (توفير مساحة عمل للبعثات الدبلوماسية غير المقيمة في هيئة تنظيم سوق العمل)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية لأصحاب الأعمال البحرينيين والمقيمين، وتعزيز سلامة التحقق من الأوراق الثبوتية للعمالة، وتمكين الجاليات الأجنبية من الوصول إلى الخدمات القنصلية في موقع موحد، في المقر الرئيسي للهيئة بالمنامة.
وقام نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والدكتور عيسى ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، بتفقد مقر تنفيذ المبادرة وآليات عملها.
واستهلت المبادرة باستضافة أعضاء من السفارة الكينية لدى دولة الكويت الشقيقة للالتقاء بأفراد الجالية الكينية المقيمين في مملكة البحرين، وذلك في مساحة العمل التي وفرتها الهيئة في مقرها الرئيسي، وسيتم استضافة قنصليات وسفارات أخرى غير مقيمة في المملكة مستقبلاً.
وخلال الجولة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة: «إنَّ تخصيص مساحة في مقر الهيئة الرئيسي لاستضافة اجتماعات البعثات الدبلوماسية غير المقيمة في المملكة يأتي تأكيدًا لالتزام الهيئة بتعزيز التعاون مع السفارات والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين، بهدف دعم أصحاب الأعمال البحرينيين والمقيمين عبر تسهيل التحقق من الأوراق الثبوتية للعمالة وإنجاز مختلف المعاملات القنصلية، إلى جانب تسهيل حصول الجاليات الأجنبية على خدماتهم القنصلية في موقع واحد».
ولفت إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، لاسيما فيما يتعلق بتجديد الوثائق الرسمية وتصاريح العمل، كما أنها تسرع إجراءات تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية من الجاليات في المملكة، وتساعدهم في الحصول على وثائق السفر للمغادرة.
من جهته، أكد الدكتور عيسى ناصر النعيمي الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في تعزيز دورها الريادي كأنموذج فاعل في إرساء دبلوماسية السلام والتفاهم، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية الى مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق منظومة متكاملة تقوم على الحماية، مشيدًا بأهداف مبادرة تخصيص مساحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة غير المقيمة في مملكة البحرين، والتي من أبرزها تعزيز التعاون القنصلي والتفاهم المتبادل بين الدول وتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية بمدى التفاعل الكبير والأصداء الإيجابية التي حظيت بها المبادرة من قبل السفارات المعتمدة غير المقيمة لدى المملكة فور إحاطتهم علمًا بشأنها، حيث أبدت عدة سفارات رغبتها في الاستفادة من المساحة التي خصصتها هيئة تنظيم سوق العمل للالتقاء برعاياها في البحرين وتخليص معاملاتهم وفق الإمكانات المتاحة في مقر الهيئة.
وانبثقت مبادرة توفير المساحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة غير المقيمة لتقديم الخدمات لرعاياها كحل عملي للتحديات التي تواجهها بعض الجاليات الأجنبية، نظرًا الى عدم وجود تمثيل دبلوماسي دائم لبلدانها على أراضي مملكة البحرين، ما يؤدي إلى تأخير في إنجاز معاملاتهم القنصلية، وما يترتب عليه من تبعات تتعلق بقانونية أوضاعهم في المملكة.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.