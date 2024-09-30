Tuesday, 01 October 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخصيص مساحة عمل للبعثات الدبلوماسية غير المقيمة لالتقاء رعاياهم

9/30/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مبادرة‭ (‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬للبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للعمالة،‭ ‬وتمكين‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬موحد،‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهيئة‭ ‬بالمنامة‭.‬

وقام‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بتفقد‭ ‬مقر‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرة‭ ‬وآليات‭ ‬عملها‭.‬

واستهلت‭ ‬المبادرة‭ ‬باستضافة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الكينية‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬للالتقاء‭ ‬بأفراد‭ ‬الجالية‭ ‬الكينية‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وسيتم‭ ‬استضافة‭ ‬قنصليات‭ ‬وسفارات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭: ‬‮«‬إنَّ‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستضافة‭ ‬اجتماعات‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارات‭ ‬والبعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬تسهيل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للعمالة‭ ‬وإنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬القنصلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسهيل‭ ‬حصول‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬خدماتهم‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجديد‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬وتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسرع‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتساعدهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬السفر‭ ‬للمغادرة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬كأنموذج‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دبلوماسية‭ ‬السلام‭ ‬والتفاهم،‭ ‬ومشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الحماية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بأهداف‭ ‬مبادرة‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬للبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القنصلي‭ ‬والتفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتحقيق‭ ‬بعض‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ونوه‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمدى‭ ‬التفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬والأصداء‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السفارات‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬فور‭ ‬إحاطتهم‭ ‬علمًا‭ ‬بشأنها،‭ ‬حيث‭ ‬أبدت‭ ‬عدة‭ ‬سفارات‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬خصصتها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للالتقاء‭ ‬برعاياها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتخليص‭ ‬معاملاتهم‭ ‬وفق‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭.‬

وانبثقت‭ ‬مبادرة‭ ‬توفير‭ ‬المساحة‭ ‬للبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لرعاياها‭ ‬كحل‭ ‬عملي‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بعض‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تمثيل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬دائم‭ ‬لبلدانها‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬القنصلية،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بقانونية‭ ‬أوضاعهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN30092024000055011008ID1108732141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث