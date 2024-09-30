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الخارجية الإيرانية: طهران لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل

9/30/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬طهران‭ ‬لن‭ ‬ترسل‭ ‬مقاتلين‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬لمواجهة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بينما‭ ‬تنفذ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حكومتي‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‭ ‬لديهما‭ ‬القدرة‭ ‬والقوة‭ ‬اللازمتين‭ ‬لمواجهة‭ ‬عدوان‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لنشر‭ ‬قوات‭ ‬إيرانية‭ ‬مساعِدة‭ ‬أو‭ ‬تطوعية‮»‬‭. ‬وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضربات‭ ‬عنيفة‭ ‬ضدّ‭ ‬الجماعات‭ ‬الحليفة‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والمتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وأضاف‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتلقَّ‭ ‬أيضا‭ ‬أي‭ ‬طلبات‭ ‬ونعلم‭ ‬أنّهم‭ ‬لا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬قواتنا‮»‬‭.

وأدّت‭ ‬الغارة‭ ‬ذاتها‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬عباس‭ ‬نيلفوروشان‭. ‬وتعهّد‭ ‬كنعاني‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاصب‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬ضدّ‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬وقوى‭ ‬المقاومة‭ ‬والمواطنين‭ ‬والجنود‭ ‬الإيرانيين‮»‬‭. ‬وزار‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬مكتب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لـ«التعزية‮»‬‭ ‬بأمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للحكومة‭.‬

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