Tuesday, 01 October 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين يتعهّد بتحقيق كل ((الأهداف)) في أوكرانيا

9/30/2024 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بتحقيق‭ ‬كلّ‭ ‬‮«‬أهدافه‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬احتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية،‭ ‬وبينما‭ ‬أعلن‭ ‬جيشه‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وفي‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وقّع‭ ‬بوتين‭ ‬مراسيم‭ ‬بشأن‭ ‬ضم‭ ‬منطقتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقتي‭ ‬زابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬جنوبا‭. ‬وبينما‭ ‬تسيطر‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي،‭ ‬نظمت‭ ‬فيها‭ ‬استفتاءات‭ ‬لصالح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بروسيا،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬كييف‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لم‭ ‬يعترفا‭ ‬بذلك‭. ‬

وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬ضمّت‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬شروط‭ ‬مشابهة‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭: ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭. ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحدّدة‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيقها‮»‬،‭ ‬مهنّئا‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬إعادة‭ ‬التوحيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مناطق‭ ‬لوغانسك‭ ‬ودونيتسك‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬يحتفل‭ ‬بضمّها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬كذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بـ«حدث‭ ‬مصيري‮»‬‭ ‬قال‭ ‬إنّه‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬لحماية‭ ‬السكان‭ ‬الناطقين‭ ‬بالروسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬دكتاتورية‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‮»‬‭ ‬و«القومية‭ ‬المتطرّفة‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬سياسة‭ ‬لقمع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬العرق‭ ‬الروسي‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬اللغة‭ ‬الأم‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأوكرانيين‭. ‬ولطالما‭ ‬ندّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬الذي‭ ‬يتحدّر‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬يهودية،‭ ‬بخطاب‭ ‬موسكو‭ ‬بشأن‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‭. ‬ووفق‭ ‬كييف،‭ ‬فإنّ‭ ‬الكرملين‭ ‬سيستخدم‭ ‬ذكرى‭ ‬النصر‭ ‬السوفيتي‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬لحشد‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬خلف‭ ‬السلطة‭. ‬

ومنذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬استُهدفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بعمليات‭ ‬قصف‭ ‬عنيفة‭. ‬وسُوّي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بالأرض‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬الغزو‭. ‬واستُهدفت‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬بهجوم‭ ‬تاسع‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬لم‭ ‬يُسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭. ‬وردّا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية،‭ ‬تشنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬متكرّرة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بالمسيرات‭. ‬

واستعادت‭ ‬كييف‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬المحتلّة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬خاضته‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬بالدفاع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدو‭ ‬أكبر‭ ‬عدّة‭ ‬وعديدا،‭ ‬ويتقّدم‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬نيليببفكا،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬جنوب‭ ‬توريتسك‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بينما‭ ‬تتعرّض‭ ‬لضغوط‭ ‬روسية‭ ‬متنامية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

MENAFN30092024000055011008ID1108732135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث