بوتين يتعهّد بتحقيق كل ((الأهداف)) في أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بتحقيق‭ ‬كلّ‭ ‬‮«‬أهدافه‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬احتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية،‭ ‬وبينما‭ ‬أعلن‭ ‬جيشه‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وفي‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وقّع‭ ‬بوتين‭ ‬مراسيم‭ ‬بشأن‭ ‬ضم‭ ‬منطقتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقتي‭ ‬زابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬جنوبا‭. ‬وبينما‭ ‬تسيطر‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي،‭ ‬نظمت‭ ‬فيها‭ ‬استفتاءات‭ ‬لصالح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بروسيا،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬كييف‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لم‭ ‬يعترفا‭ ‬بذلك‭. ‬

وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬ضمّت‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬شروط‭ ‬مشابهة‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭: ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭. ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحدّدة‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيقها‮»‬،‭ ‬مهنّئا‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬إعادة‭ ‬التوحيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مناطق‭ ‬لوغانسك‭ ‬ودونيتسك‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬يحتفل‭ ‬بضمّها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬كذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بـ«حدث‭ ‬مصيري‮»‬‭ ‬قال‭ ‬إنّه‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬لحماية‭ ‬السكان‭ ‬الناطقين‭ ‬بالروسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬دكتاتورية‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‮»‬‭ ‬و«القومية‭ ‬المتطرّفة‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬سياسة‭ ‬لقمع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬العرق‭ ‬الروسي‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬اللغة‭ ‬الأم‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأوكرانيين‭. ‬ولطالما‭ ‬ندّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬الذي‭ ‬يتحدّر‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬يهودية،‭ ‬بخطاب‭ ‬موسكو‭ ‬بشأن‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‭. ‬ووفق‭ ‬كييف،‭ ‬فإنّ‭ ‬الكرملين‭ ‬سيستخدم‭ ‬ذكرى‭ ‬النصر‭ ‬السوفيتي‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬لحشد‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬خلف‭ ‬السلطة‭. ‬

ومنذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬استُهدفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بعمليات‭ ‬قصف‭ ‬عنيفة‭. ‬وسُوّي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بالأرض‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬الغزو‭. ‬واستُهدفت‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬بهجوم‭ ‬تاسع‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬لم‭ ‬يُسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭. ‬وردّا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية،‭ ‬تشنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬متكرّرة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بالمسيرات‭. ‬

واستعادت‭ ‬كييف‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬المحتلّة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬خاضته‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬بالدفاع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدو‭ ‬أكبر‭ ‬عدّة‭ ‬وعديدا،‭ ‬ويتقّدم‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬نيليببفكا،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬جنوب‭ ‬توريتسك‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بينما‭ ‬تتعرّض‭ ‬لضغوط‭ ‬روسية‭ ‬متنامية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬