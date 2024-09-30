إصابة سبعة مقاتلين موالين لطهران بغارة إسرائيلية في ريف دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصيب‭ ‬سبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لطهران‭ ‬بجروح‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬قرب‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬نفّذ‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭-‬الإثنين‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬جديدة،‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬معبر‭ ‬جديدة‭ ‬يابوس‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‭ ‬خمسة‭ ‬منهم‭ ‬غير‭ ‬سوريين‭. ‬

وكثّفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتيرة‭ ‬استهدافها‭ ‬لنقاط‭ ‬قرب‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬مقاتلاته‭ ‬قصفت‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لنقل‭ ‬وسائل‭ ‬قتالية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الحزب‭ ‬استخدمها‭ ‬ضد‭ ‬مدنيين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬قتلوا‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭. ‬

واستهدفت‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الخميس‭ ‬معبر‭ ‬مطربا‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬منطقة‭ ‬القصير‭ ‬السورية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهرمل‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وأسفرت‭ ‬الضربة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عسكري‭ ‬سوري،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬ويشهد‭ ‬معبر‭ ‬جديدة‭ ‬يابوس،‭ ‬أكبر‭ ‬المعابر‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬ازدحاماً‭ ‬شديداً‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬إثر‭ ‬تدفق‭ ‬آلاف‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬واللبنانيين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬وازدادت‭ ‬أعداد‭ ‬الفارين‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬عقب‭ ‬القصف‭ ‬المتكرر‭ ‬لضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وإعلان‭ ‬مقتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأحصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬فرار‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬سوريا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وجاء‭ ‬القصف‭ ‬فجر‭ ‬الإثنين‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بصواريخ‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار‭ ‬فيلا‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬للفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والتي‭ ‬يقودها‭ ‬اللواء‭ ‬ماهر‭ ‬الأسد‭ ‬شقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري،‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬يعفور‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬كانت‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬تتردّد‭ ‬إليها‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.

‬وتزايدت‭ ‬الضربات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬وتيرتها،‭ ‬منذ‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬ملحقا‭ ‬بالسفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬