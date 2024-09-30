ميقاتي: وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان يشكل مدخلا للحل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬فرنسا‭ ‬جان‭-‬نويل‭ ‬بارو،‭ ‬إن‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬يشكل‭ ‬مدخلا‭ ‬للحل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استعداد‭ ‬لبنان‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

وخلال‭ ‬استقباله‭ ‬بارو،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يزور‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬قال‭ ‬ميقاتي‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭: ‬‮«‬مدخل‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬النداء‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفرنسا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬وأجنبية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬1701‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وعزز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وبموجبه،‭ ‬انتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭ ‬عليها‭.

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واعتبر‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬حلولا‭ ‬دبلوماسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‮»‬‭.

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وشدد‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬ميقاتي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬وواشنطن‭ ‬وحلفائها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‮»‬‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المفاوضات‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاهلت‭ ‬المبادرة،‭ ‬وصعدت‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وصولا‭ ‬لاغتيالها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

عقب‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري،‭ ‬قال‭ ‬ميقاتي‭ ‬للصحفيين‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كلبنان‭ ‬مستعدون‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬فور‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لبنان‭ ‬مستعد‭ ‬لإرسال‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الليطاني‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بمهامه‭ ‬كاملة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‮»‬‭.

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ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2006،‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‭. ‬وتركّزت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وعلى‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭.

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وشملت‭ ‬لقاءات‭ ‬بارو‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ميقاتي‭ ‬وبري،‭ ‬حليف‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬البطريرك‭ ‬الماروني‭ ‬بشارة‭ ‬الراعي‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬العماد‭ ‬جوزاف‭ ‬عون‭. ‬

وبعد‭ ‬استقباله‭ ‬بارو،‭ ‬اعتبر‭ ‬بري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الإطاحة‭ ‬بكل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭.

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وأكّد‭ ‬بري‭ ‬موقف‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬حيال‭ ‬النداء‭ ‬الرئاسي‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬القمة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأمريكية‮»‬‭.‬