نتنياهو للشعب الإيراني: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانبهم.
وقال نتنياهو في كلمته إنه: «لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه»، مضيفا أنه: «لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط».
وتابع: «أتحدث كثيرا عن القادة في إيران. ولكن في هذه اللحظة الحاسمة، أريد أن أخاطبكم، مواطني إيران.. كل يوم ترون نظاما يستعبدكم ويحول المنطقة بأكملها إلى حرب. إسرائيل تقف إلى جانبكم، فلا تدعوا المتعصبين يدمرون أحلامكم».
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