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نتنياهو للشعب الإيراني: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط

9/30/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خاطب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭.‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إنه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬لو‭ ‬اهتم‭ ‬بكم‭ ‬نظامكم‭ ‬لتوقف‭ ‬عن‭ ‬إنفاق‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحروب‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أتحدث‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أخاطبكم،‭ ‬مواطني‭ ‬إيران‭.. ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬ترون‭ ‬نظاما‭ ‬يستعبدكم‭ ‬ويحول‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭. ‬إسرائيل‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبكم،‭ ‬فلا‭ ‬تدعوا‭ ‬المتعصبين‭ ‬يدمرون‭ ‬أحلامكم‮»‬‭.‬

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