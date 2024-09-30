إسرائيل تغتال ثلاثة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقائد حماس في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬أعلنت‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضائها،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مقتل‭ ‬قائدها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقالت‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تزف‭ ‬كتائب‭ ‬الشهيد‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬مصطفى،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين،‭ ‬الرفيق‭ ‬القائد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال،‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للجبهة‭ ‬ومسؤول‭ ‬الدائرة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمنية،‭ ‬والرفيق‭ ‬القائد‭ ‬عماد‭ ‬عودة،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬العامة‭ ‬للجبهة‭ ‬وقائدها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬والرفيق‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالعال‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬قائدها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬بينما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬نبأ‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيما‭ ‬فلسطينيا‭ ‬للاجئين‭. ‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ننعى‭ ‬الشهيد‭ ‬القائد‭ ‬فتح‭ ‬شريف‭ ‬أبو‭ ‬الأمين‭ ‬قائد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وعضو‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬إرهابية‭ ‬وإجرامية‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البص‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وابنه‭ ‬وابنته‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬وقوع‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬المخيم‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬المخيم‭.‬

وفي‭ ‬تطورات‭ ‬أخرى‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬المقاتلة‭ ‬شنت‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الأهداف‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البقاع‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬منصات‭ ‬الإطلاق‭ ‬والمباني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخزين‭ ‬أسلحة‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬105‭ ‬قتلى،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لبناني‭ ‬بأن‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬105‭ ‬قتلى،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شرق‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬شخصا‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬والجرحى‭ ‬إلى‭ ‬70‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحديث‭ ‬لحصيلة‭ ‬اعتداء‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬عين‭ ‬الدلب‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تحدّثت‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬المبنى‭ ‬مدمّرا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.

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