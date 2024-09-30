إسرائيل تغتال ثلاثة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقائد حماس في لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في غارات جوية إسرائيلية على لبنان أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس مقتل ثلاثة من أعضائها، كما أعلنت حركة حماس مقتل قائدها في لبنان.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان «تزف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرفيق القائد محمد عبدالعال، عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والرفيق القائد عماد عودة، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، والرفيق المقاتل عبدالرحمن عبدالعال».
كما أعلنت حركة حماس الفلسطينية أمس مقتل قائدها في لبنان في غارة جوية في جنوب البلاد، بينما أوردت وكالة الأنباء الرسمية نبأ غارة استهدفت مخيما فلسطينيا للاجئين.
وقالت الحركة في بيان «ننعى الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج» الذي قتل في «عملية اغتيال إرهابية وإجرامية» استهدفت منزله في مخيم البص في جنوب لبنان.
وجاء في البيان أيضا أنه قتل في الغارة مع زوجته وابنه وابنته.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام وقوع غارة جوية استهدفت المخيم قرب مدينة صور في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه «للمرة الأولى» يتم استهداف المخيم.
وفي تطورات أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة شنت قبل فجر أمس غارات جديدة على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية.
وقال بيان للجيش نشر على تليجرام أن من بين الأهداف «عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها».
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان الأحد عن سقوط 105 قتلى، وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعد يومين من اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي وقت سابق أمس، أفاد مصدر أمني لبناني بأن غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، في أول هجوم من نوعه داخل العاصمة منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي.
وأدت الغارات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان الأحد إلى سقوط 105 قتلى، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع عدد قتلى غارة اسرائيلية استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد إلى 45 شخصا. وقالت الوزارة «ارتفع عدد الشهداء إلى 45 والجرحى إلى 70» في «تحديث لحصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي يوم (الأحد) على عين الدلب». وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة، وشاهد مصور في وكالة فرانس برس المبنى مدمّرا بشكل كامل.
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