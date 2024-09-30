واشنطن: إسرائيل بدأت ((عمليات محدودة)) داخل الأراضي اللبنانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بدأت‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬محدودة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‮»‬،‭ ‬متعّهدا‭ ‬مواصلة‭ ‬قتال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭. ‬

وحذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬جنودا‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬مدرّعة‭ ‬منتشرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬نصرالله‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة،‭ ‬لكنّها‭ ‬ليست‭ ‬الأخيرة‭. ‬ولضمان‭ ‬عودة‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬سنستخدم‭ ‬كلّ‭ ‬قدراتنا‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭. ‬

وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬رؤية‭ ‬اجتياح‭ ‬برّي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬صرّح‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬افتراضي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الكتلة‭. ‬وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬يعارض‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬فيما‭ ‬حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬كلّا‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بقليل،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬لصحفيين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أبلغوني‭ ‬به،‭ ‬بأنهم‭ ‬ينفّذون‭ ‬حاليا‭ ‬عمليات‭ ‬محدودة‭ ‬تستهدف‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬إسرائيل‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬مستعد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬بريا‮»‬‭. ‬