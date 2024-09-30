النجمة يكتسح الاتفاق بفارق 17 هدفًا.. وباربار يكسب سماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتسح فريق النجمة منافسه الاتفاق بنتيجة (41/24)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الإثنين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النجمة بنتيجة (20/11)، وبذلك رفع فريق النجمة رصيده إلى (10 نقاط)، والاتفاق أصبح رصيده (8 نقاط).
ولم يجد النجمة صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز بعد المستوى القوي الذي ظهر عليه، حيث أجاد لاعبوه الجوانب الدفاعية والهجومية، الأمر الذي أعطاه الأفضلية في صنع الفارق وتسيير المجريات لصالحه، وفي المقابل ظهر الاتفاق بشكل متفاوت من حيث الأداء الفني، وعانى في الجانب الدفاعي والحد من خطورة خصمه، كما أثرت عليه الأخطاء في الجانب الهجومي وجعلته يخرج خاسرًا بفارق 17 هدفًا.
وبرز في صفوف النجمة محمد حبيب بتسجيله (7 أهداف)، ومن الاتفاق فيصل محمد بتسجيله (5 أهداف).
باربار يكسب سماهيج
وفي مباراة أخرى كسب فريق باربار مواجهة منافسه سماهيج بنتيجة (29/27)، وانتهى الشوط الأول بتقدم باربار بنتيجة (13/12)، وبهذا الفوز رفع باربار رصيده إلى (7 نقاط) وسماهيج بهذه الخسارة الثالثة أصبح رصيده (6 نقاط).
وبرز من باربار اللاعب ياسر محمد بتسجيله (6 أهداف)، ومن سماهيج أحمد عباس بتسجيله (10 أهداف).
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