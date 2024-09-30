النجمة يكتسح الاتفاق بفارق 17 هدفًا.. وباربار يكسب سماهيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬41/24‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬20/11‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والاتفاق‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬النجمة‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬المستوى‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أجاد‭ ‬لاعبوه‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعطاه‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬وتسيير‭ ‬المجريات‭ ‬لصالحه،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬ظهر‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬متفاوت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأداء‭ ‬الفني،‭ ‬وعانى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬خصمه،‭ ‬كما‭ ‬أثرت‭ ‬عليه‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬وجعلته‭ ‬يخرج‭ ‬خاسرًا‭ ‬بفارق‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيصل‭ ‬محمد‭ ‬بتسجيله‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬

باربار‭ ‬يكسب‭ ‬سماهيج

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/27‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬باربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/12‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬وسماهيج‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬باربار‭ ‬اللاعب‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬سماهيج‭ ‬أحمد‭ ‬عباس‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭).‬