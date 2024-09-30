اليوم تنطلق منافسات كرة السلةالنعيم الثانوية للبنين تخطف ذهبية كرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ضاحية‭ ‬السيف‭ - ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭: ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬معهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتشتمل‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬لعبة،‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬السباحة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬تنس‭ ‬أرضي،‭ ‬تنس‭ ‬طاولة،‭ ‬كاراتيه،‭ ‬شطرنج،‭ ‬الريشة،‭ ‬التيكواندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الجمباز،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الكريكيت،‭ ‬البادل،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬الإبحار‭.‬

وأقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬وتتويجات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬ومنها‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬والملاكمة‭ ‬والمبارزة،‭ ‬وجرت‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬وحتى‭ ‬المساء،‭ ‬وظهر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬حجم‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬تبدله‭ ‬اللجان‭ ‬التنظيمية‭ ‬والطواقم‭ ‬الفنية‭ ‬والحكام‭ ‬ودأبهم‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الملاعب‭ ‬والصالات‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬المبارزة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أمس،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬سلاح‭ ‬الايبيه‭ ‬بنات‭: ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مريم‭ ‬الخان،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬سمية‭ ‬بوهزاع،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬يقين‭ ‬فيصل،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مكرر‭ ‬آيه‭ ‬بوزقارو،‭ ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الأولاد‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الشمل‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وخالد‭ ‬أحمد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وعمر‭ ‬بوخليف‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وعيسى‭ ‬نعيم‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مكرر‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬بنات،‭ ‬يقين‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬زينب‭ ‬الماجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬شهد‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ومريم‭ ‬الخان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مكرر‭.‬

وسوف‭ ‬يكون‭ ‬اليوم‭ ‬حافلا‭ ‬بالألعاب‭ ‬والإثارة‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬منافساتها‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬تستمر‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬غدا‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لأم‭ ‬الألعاب،‭ ‬كما‭ ‬تستمر‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬المبارزة،‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬والريشة‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة،‭ ‬وتحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحيوية‭.‬