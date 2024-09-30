اليوم تنطلق منافسات كرة السلةالنعيم الثانوية للبنين تخطف ذهبية كرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضاحية السيف - اللجنة الأولمبية: نجح فريق مدرسة النعيم الثانوية للبنين في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات لعبة كرة اليد وذلك بعد فوزه على منافسه فريق معهد الشيخ خليفة الذي حصد المركز الثاني، فيما جاء فريق مدرسة أحمد العمران في المركز الثالث، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسة والتي تنظمها اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.
وتشتمل منافسات الدورة على 19 لعبة، وهي كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، السباحة، المبارزة، تنس أرضي، تنس طاولة، كاراتيه، شطرنج، الريشة، التيكواندو، الجودو، الملاكمة، الجمباز، الدراجات الهوائية، الكريكيت، البادل، وأخيراً، الإبحار.
وأقيمت يوم أمس منافسات وتتويجات في عدد من الألعاب ومنها الريشة والتنس الأرضي والملاكمة والمبارزة، وجرت المباريات من الصباح وحتى المساء، وظهر بشكل واضح حجم الجهد الذي تبدله اللجان التنظيمية والطواقم الفنية والحكام ودأبهم على سير العملية التنافسية في مختلف الملاعب والصالات بالشكل المطلوب.
وعلى مستوى منافسات المبارزة التي أجريت أمس، فقد جاءت على النحو التالي: سلاح الايبيه بنات: المركز الأول مريم الخان، المركز الثاني سمية بوهزاع، المركز الثالث يقين فيصل، المركز الثالث مكرر آيه بوزقارو، وفي منافسات الأولاد أحرز اللاعب عبدالرحمن الشمل المركز الأول، وخالد أحمد المركز الثاني، وعمر بوخليف المركز الثالث وعيسى نعيم المركز الثالث مكرر.
وفي منافسات اليوم جاءت النتائج على النحو التالي بنات، يقين فيصل في المركز الأول، زينب الماجد في المركز الثاني، شهد العلوي في المركز الثالث ومريم الخان في المركز الثالث مكرر.
وسوف يكون اليوم حافلا بالألعاب والإثارة مع انطلاق منافسات كرة السلة، حيث تستمر منافساتها مدة ثلاثة أيام تنتهي في اليوم الختامي الموافق 3 أكتوبر الجاري، كما تستمر منافسات ألعاب القوى وسوف يكون غدا اليوم الختامي لأم الألعاب، كما تستمر اليوم منافسات المبارزة، والتنس الأرضي وتنس الطاولة، والريشة.
ويأتي تنظيم البطولة قبل أيام من استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تعد الحدث الأكبر على الإطلاق والذي سيشهد مشاركة حوالي 5000 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم يتنافسون في 25 رياضة، وتحتضن المنافسات عدداً من المدارس والجامعات الخاصة، فضلا عن الملاعب والمنشآت الرياضية الحيوية.
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