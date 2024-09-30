إسحاقي يجتمع بالاتحادات المشاركة بدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) اجتماعًا برئاسة علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة، بحضور رئيس اللجنة الفنية مادن الوناس ويوسف دعيج مدير إدارة المنشآت في الهيئة العامة للرياضة وممثلي الاتحادات المحلية المشاركة في الدورة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات المتواصلة لاستضافة هذه الفعالية الرياضية العالمية، التي من المتوقع أن تجمع أفضل المنتخبات الرياضية المدرسية من مختلف الدول، وتعزز من مكانة البحرين على الخارطة الرياضية الدولية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آخر استعدادات الاتحادات المحلية، حيث قدمت كل منها تقارير تفصيلية حول خططها التدريبية والاستعدادات للمشاركة في الدورة، كما تناولت المناقشات احتياجات الاتحادات من حيث المنشآت، المعدات، والدعم الفني، مما يعكس حرص اللجنة على توفير كافة المتطلبات لضمان نجاح الدورة.
إضافة إلى ذلك، تم مناقشة استراتيجية التسويق والترويج للدورة، حيث تسعى اللجنة إلى زيادة الوعي العام وتعزيز المشاركة الجماهيرية، كما تم التطرق إلى أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف الدورة.
كما تم تخصيص جزء من الاجتماع للإجابة عن استفسارات الاتحادات، حيث أبدى المشاركون رغبتهم في تعزيز التعاون مع اللجنة التنفيذية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لضمان سير فعاليات الدورة بسلاسة.
تُعتبر دورة الألعاب الدولية (البحرين 2024) فرصة فريدة لتعزيز الروح الرياضية وتبادل الثقافات بين الشعوب، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية في البحرين، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التميز الرياضي واستضافة الفعاليات الكبرى.
كما يُنتظر أن تشهد الدورة مشاركة واسعة من أكثر من 80 دولة، حيث تتطلع اللجنة التنفيذية إلى تحقيق نجاح كبير يعكس قدرة البحرين على استضافة الأحداث الرياضية الدولية
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