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إسحاقي يجتمع بالاتحادات المشاركة بدورة الألعاب المدرسية الدولية

9/30/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اجتماعًا‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬ويوسف‭ ‬دعيج‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬تقارير‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬خططها‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬المناقشات‭ ‬احتياجات‭ ‬الاتحادات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنشآت،‭ ‬المعدات،‭ ‬والدعم‭ ‬الفني،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬استراتيجية‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الجماهيرية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬الاتحادات،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬المشاركون‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬بسلاسة‭.‬

تُعتبر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬وتبادل‭ ‬الثقافات‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الرياضي‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭.‬

كما‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬يعكس‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية

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