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عمومية البولينغ تنتخب صالح البوفلاح رئيسا

9/30/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختارت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينغ‭ ‬مرشح‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح‭ ‬ليكون‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭ - ‬2028‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬اصوات‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬اصوات‭ ‬لمنافسه‭ ‬مرشح‭ ‬المنامة‭ ‬محمد‭ ‬الجهرمي،‭ ‬خلفا‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬6‭ ‬مرشحين‭ ‬وهم‭: ‬مرشحا‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬عيسى‭ ‬تقي‭ ‬وخالد‭ ‬النجار‭ ‬‮«‬8‭ ‬اصوات‭ ‬لكل‭ ‬منهما‮»‬،‭ ‬مرشح‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬أحمد‭ ‬عثمان‭ ‬‮«‬8‭ ‬اصوات‮»‬،‭ ‬مرشح‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬البحري‭ ‬‮«‬8‭ ‬اصوات‮»‬،‭ ‬مرشحا‭ ‬نادي‭ ‬ام‭ ‬الحصم‭ ‬ناصر‭ ‬السليطي‭ ‬‮«‬5‭ ‬اصوات‮»‬‭ ‬وعلي‭ ‬الحلو‭ ‬‮«‬8‭ ‬اصوات‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬تحصلت‭ ‬مرشحة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬مريم‭ ‬مداراه‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬اصوات‭. ‬

وتوجه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المنتخب‭ ‬بالشكر‭ ‬لممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وللنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬الرياضيون‭ ‬لاختيار‭ ‬قياداتهم‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬هي‭ ‬محفز‭ ‬كبير‭ ‬يدفع‭ ‬الجميع‭ ‬للعمل‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي‭. ‬

وقال‭ ‬البوفلاح‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬والمسؤولية‭ ‬هي‭ ‬تكليف،‭ ‬وليست‭ ‬وجاهة‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬هي‭ ‬أمانة‭ ‬وتكليف‭ ‬للعمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬وأن‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للتطوير،‭ ‬بيئة‭ ‬تدفع‭ ‬البولينغ‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأندية‮»‬‭. ‬

وشكر‭ ‬البوفلاح‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الجديد‭ ‬وجميع‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتكاتف،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬وبالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬مونبازير
بفرنسا‭.‬

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