عمومية البولينغ تنتخب صالح البوفلاح رئيسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختارت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني للبولينغ مرشح نادي مدينة عيسى صالح البوفلاح ليكون رئيساً للاتحاد للدورة الانتخابية 2024 - 2028 بعد أن حصل على خمسة اصوات مقابل أربعة اصوات لمنافسه مرشح المنامة محمد الجهرمي، خلفا للرئيس السابق للاتحاد غازي بن عبدالله ناس ، كما فاز بعضوية مجلس الإدارة 6 مرشحين وهم: مرشحا نادي الحالة عيسى تقي وخالد النجار «8 اصوات لكل منهما»، مرشح نادي البحرين أحمد عثمان «8 اصوات»، مرشح نادي البحرين محمد البحري «8 اصوات»، مرشحا نادي ام الحصم ناصر السليطي «5 اصوات» وعلي الحلو «8 اصوات».
فيما تحصلت مرشحة نادي المنامة مريم مداراه على 4 اصوات.
وتوجه رئيس الاتحاد المنتخب بالشكر لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وللنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على إقامة هذا العرس الديمقراطي الذي يشارك فيه الرياضيون لاختيار قياداتهم للمرحلة القادمة، مؤكداً أنّ هذه الرعاية والدعم هي محفز كبير يدفع الجميع للعمل والعطاء في تطوير الرياضة البحرينية والارتقاء بها من كل النواحي.
وقال البوفلاح: «إن هذا الاختيار والمسؤولية هي تكليف، وليست وجاهة ولا قوة هي أمانة وتكليف للعمل وتحقيق المطلوب في الارتقاء باللعبة وأن تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير، بيئة تدفع البولينغ البحريني إلى الأمام، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية».
وشكر البوفلاح أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة بالاتحاد الجديد وجميع إدارات الأندية ووسائل الإعلام على تعاونهم الدائم والمستمر، وعلى كل ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتكاتف، وتوحيد الجهود في مسألة التخطيط والتنفيذ، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية التي تألقت مؤخراً في أولمبياد باريس وبالإنجاز العالمي الذي حققه فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد في ميادين مونبازير
بفرنسا.
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