انطلاق بطولة الدارتس ماسترز 2025 بالحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬ PDC ،‭ ‬عودة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬لاعبا‭ ‬محترفاً‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للدارتس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وتم‭ ‬طرح‭ ‬التذاكر‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬ CBX ‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وذلك‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬الحلبة‭ ‬إنه‭ ‬بإمكان‭ ‬الجميع‭ ‬الآن‭ ‬شراء‭ ‬تذاكرهم‭ ‬لتأكيد‭ ‬حضورهم‭ ‬للبطولة‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭. ‬تبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭) ‬لمدة‭ ‬يومين،‭ ‬وتذاكر‭ ‬مع‭ ‬مقاعد‭ ‬متميزة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬ليومي‭ ‬البطولة،‭ ‬وتتوافر‭ ‬ضيافة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ +‬97317450000‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬نجوم‭ ‬الدراتس‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬ثمانية‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬ PDC ‭ ‬مع‭ ‬ثمانية‭ ‬مشاركين‭ ‬آسيويين،‭ ‬والتي‭ ‬ستشمل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭. ‬وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيف‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وممتعة‭ ‬للبطولة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬مات‭ ‬بورتر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجولات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراتس،‭ ‬ورأينا‭ ‬نموًا‭ ‬مشجعًا‭ ‬في‭ ‬زيارتنا‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬لما‭ ‬ثبت‭ ‬لنا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬بطولة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬هنا،‭ ‬وتنطلق‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وستكون‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لترك‭ ‬بصمتهم‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬عالمي،‭ ‬ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬الانتظار‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬للبطولة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬نستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬لقد‭ ‬أثبتت‭ ‬البطولة‭ ‬موقعها‭ ‬كحدث‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬التقويم‭ ‬الرياضي،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬جماهيرنا‭ ‬دعمًا‭ ‬هائلاً‭ ‬للنجوم‭ ‬العالميين‭ ‬القادمين‭ ‬للبطولة،‭ ‬ونتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لكارلو‭ ‬بوتاجي‭ ‬وسي‭ ‬بس‭ ‬إكس،‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ PDC شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬معًا‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كارلو‭ ‬بوتاجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬رعاة‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬حدثين‭ ‬ناجحين‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬وأفضل‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل،‭ ‬لذا‭ ‬نترقب‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تواصل‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراتس‭ ‬ماسترز،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وجذب‭ ‬جمهور‭ ‬متنوع‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراتس‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬تعزز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬وتعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للرياضة‭ ‬العالمية‭.‬