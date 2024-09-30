انطلاق بطولة الدارتس ماسترز 2025 بالحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أمس مع شركة محترفي الدارتس PDC ، عودة بطولة البحرين للدارتس ماسترز في حلبة البحرين الدولية ومشاركة ما يقارب 16 لاعبا محترفاً في أولى جولات البطولة العالمية للدارتس، وذلك في 16 و17 يناير 2025.
وتم طرح التذاكر لبطولة البحرين للدارتس ماسترز، والتي تنظمها حلبة البحرين الدولية وشركة الترويج الرياضي CBX بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بخصم يصل إلى 30 % على تذاكر البطولة لفترة محدودة فقط عند الحجز المبكر.
وقال بيان الحلبة إنه بإمكان الجميع الآن شراء تذاكرهم لتأكيد حضورهم للبطولة بخصم يصل إلى 30 % لفترة محدودة فقط على تذاكر العروض المبكرة. تبدأ أسعار التذاكر للبطولة من 21 دينارا بحرينيا (بعد خصم العروض المبكرة) لمدة يومين، وتذاكر مع مقاعد متميزة ابتداءً من 35 دينارا بحرينيا فقط ليومي البطولة، وتتوافر ضيافة كبار الشخصيات، جميع أنواع التذاكر متاحة على bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم +97317450000.
ومن المقرر أن يعود نجوم الدراتس إلى البحرين لحضور بطولة البحرين للدارتس ماسترز لعام 2025، حيث يتنافس ثمانية نجوم من PDC مع ثمانية مشاركين آسيويين، والتي ستشمل مرة أخرى مشاركين من المتأهلين من البحرين. وستقام بطولة بحرين دارتس ماسترز لعام 2025 في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، والتي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة.
من جانبه أكد مات بورتر الرئيس التنفيذي لشركة محترفي الدارتس: «أصبحت بطولة البحرين للدارتس ماسترز بالفعل من أبرز الجولات في بطولة العالم للدراتس، ورأينا نموًا مشجعًا في زيارتنا الثانية في عام 2024 لما ثبت لنا أنها أصبحت بطولة لا تُنسى هنا، وتنطلق أولى جولات البطولة هذا العام بشكل أكبر، وستكون فرصة كبيرة لجميع اللاعبين الستة عشر لترك بصمتهم في حدث عالمي، ولا يسعنا الانتظار للعودة إلى حلبة البحرين الدولية في يناير للبطولة».
كما أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: «إنه لشرف كبير أن نستضيف بطولة البحرين للدارتس ماسترز للعام الثالث على التوالي. لقد أثبتت البطولة موقعها كحدث بارز في التقويم الرياضي، كما أظهرت جماهيرنا دعمًا هائلاً للنجوم العالميين القادمين للبطولة، ونتقدم بالشكر لكارلو بوتاجي وسي بس إكس، وشركائنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة إلى PDC شركة محترفي الدارتس، حيث نعمل معًا لإطلاق هذه البطولة العالمية».
وأضاف كارلو بوتاجي الرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس: «يسرنا العمل مع حلبة البحرين الدولية لإطلاق النسخة الثالثة من بطولة البحرين للدارتس ماسترز جنبًا إلى جنب مع جميع رعاة البطولة، حيث شهدنا في العامين الماضيين حدثين ناجحين بشكل لا يصدق، ونحن على يقين من أن هذه النسخة الثالثة ستكون أكبر وأفضل من ذي قبل، لذا نترقب البطولة في يناير 2025 في حلبة البحرين الدولية».
والجدير بالذكر أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تواصل لعب دور مهم في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة البحرين للدراتس ماسترز، حيث تعمل على تعزيز مكانة البحرين الدولية وجذب جمهور متنوع. كما أن استضافة بطولة البحرين للدراتس للعام الثالث على التوالي تعزز قطاع السياحة، وتعود بالنفع على الشركات والاقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفعاليات على تعزيز الثقافة الرياضية النابضة بالحياة، مما يبرز المملكة كوجهة رائدة للرياضة العالمية.
MENAFN30092024000055011008ID1108732123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.