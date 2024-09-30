اتحاد الكرة يعقد جلسة تقييمية للمعلقين الجدد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد الاتحاد جلسة تقييمية للمعلقين الجدد الراغبين بالتعليق على المباريات، وذلك في مقر الاتحاد البحريني لكرة القدم، ضمن إطار جهود الاتحاد، المستمرة في عملية نقل مباريات المسابقات للموسم الرياضي 2024-2025، عبر منصاته المختلفة
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم أعلن في وقت سابق عزمه عن استقبال طلبات الراغبين في التعليق على مباريات الموسم 2024-2025، إذ تقدم عدد من الراغبين في ذلك.
واشتملت الجلسة على تقييم للمعلقين من خلال تطبيق عملي لفيديو من مباراة سابقة ضمن مسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم.
وأشرف على التقييم الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، والمعلق خالد المنشد.
يشار إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم وقع اتفاقية مع شركة teal flamingo studios ، لتصوير مباريات المنتخبات والمسابقات للموسم الرياضي 2024-2025، إذ يتم البث عبر قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم، بالإضافة إلى منصة . fanseat
ويهدف الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى اكتشاف مواهب جددًا في مجال التعليق الرياضي، من خلال منح الفرصة لعدد من الكوادر البحرينية الشابة التي تتميز بالإبداع الشغف للعبة كرة القدم، على أن يتم اختيار مجموعة معينة للدخول في ورش عمل تمكنهم من التهيئة المناسبة للتعليق على مباريات المسابقات.
MENAFN30092024000055011008ID1108732122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.