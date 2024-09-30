اتحاد الكرة يعقد جلسة تقييمية للمعلقين الجدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييمية‭ ‬للمعلقين‭ ‬الجدد‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬المباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد،‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬عبر‭ ‬منصاته‭ ‬المختلفة

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عزمه‭ ‬عن‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

واشتملت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬للمعلقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬عملي‭ ‬لفيديو‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأشرف‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬والمعلق‭ ‬خالد‭ ‬المنشد‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ،‭ ‬لتصوير‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والمسابقات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024-2025،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬البث‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬اليوتيوب‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ .‬ fanseat ‭

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ويهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬جددًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليق‭ ‬الرياضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالإبداع‭ ‬الشغف‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬مجموعة‭ ‬معينة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬التهيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقات‭.‬