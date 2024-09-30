رأيان على خلفية قرعة عربية الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصف الأرجنتيني إليقيتا مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة قرعة بطولة المنتخبات العربية للكرة الطائرة بأنها وقبل كل شيء، ممتازة، وجاءت عادلة للجميع. وكانت مراسم قرعة بطولة المنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة 23 قد أجريت مساء الأحد الفائت، وقسمت المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين.
وتطرق إليقيتا إلى المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات عمان وتونس والعراق إضافة لمنتخبنا بأنها مجموعة صعبة للغاية، وأنه كمدرب للمنتخب يريد الاستمرار على نفس الخط، ومن يريد الحصول على اللقب في نهاية الطواف عليه أن يواجه الجميع.
وتابع موضحا أن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، والجميع يستعد برغبة كبيرة للحصول على نتائج رائعة، ونأمل أن نكون في الموعد وأن نلعب بشكل جيد للغاية.
ويرى صلاح جناحي رئيس لجنة منتخبات الطائرة أن القرعة معقولة بحسب وصفه، وبعيدا إن كانت المجموعتان متوازنتين من عدمه، ويبقى أن كل منتخب يبحث عن مصلحته.
وعن اختيار الجهاز الفني ليكون منتخبنا في المجموعة الأولى قال جناحي: كان هناك تشاور مسبق بين الجهازين الإداري والفني، وأننا يهمنا الأدوار المتقدمة أكثر من الدور التمهيدي على اعتبار أن كل المنتخبات ستتأهل لدور الربع النهائي.
وردا على سؤال سابق لأوانه ويتعلق بحظوظ المنتخبات في البطولة قال جناحي: يمكن القول بشكل عام أن هناك منتخبات معروفة المستوى، وأخرى غامضة، وثالثة لها تاريخها مع البطولات، ويبقى أن حظوظ أغلب المنتخبات ستكون حاضرة.
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