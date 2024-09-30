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رأيان على خلفية قرعة عربية الكرة الطائرة

9/30/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00



وصف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأنها‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ممتازة،‭ ‬وجاءت‭ ‬عادلة‭ ‬للجميع‭. ‬وكانت‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬23‭ ‬قد‭ ‬أجريت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الفائت،‭ ‬وقسمت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭.‬

وتطرق‭ ‬إليقيتا‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان‭ ‬وتونس‭ ‬والعراق‭ ‬إضافة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بأنها‭ ‬مجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنه‭ ‬كمدرب‭ ‬للمنتخب‭ ‬يريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الخط،‭ ‬ومن‭ ‬يريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الجميع‭.‬

وتابع‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬والجميع‭ ‬يستعد‭ ‬برغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬وأن‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭.‬

ويرى‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬منتخبات‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬القرعة‭ ‬معقولة‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه،‭ ‬وبعيدا‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬المجموعتان‭ ‬متوازنتين‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬ويبقى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬مصلحته‭.‬

وعن‭ ‬اختيار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ليكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬قال‭ ‬جناحي‭: ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تشاور‭ ‬مسبق‭ ‬بين‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬وأننا‭ ‬يهمنا‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المنتخبات‭ ‬ستتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬سابق‭ ‬لأوانه‭ ‬ويتعلق‭ ‬بحظوظ‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬قال‭ ‬جناحي‭: ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬منتخبات‭ ‬معروفة‭ ‬المستوى،‭ ‬وأخرى‭ ‬غامضة،‭ ‬وثالثة‭ ‬لها‭ ‬تاريخها‭ ‬مع‭ ‬البطولات،‭ ‬ويبقى‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬أغلب‭ ‬المنتخبات‭ ‬ستكون‭ ‬حاضرة‭.‬

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