لم يحتمل نادي المحرق إعارته موسما آخر((محمود عباس)) صانع ألعاب موهوب المستقبل ينتظره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد الذهبة - تصوير - هاني أحمد
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوري قوي والمنافسة مفتوحة والترشيحات مستحيلة الآن
قـدوتـــي أحــمــد حـســـن «MVP» المـوســــم المـاضـــي
لم يتألق مع ناديه الأم لأنه لم يعطَ الفرصة بسبب صغر سنه، لكنه عندما انتقل إلى نادٍ آخر للعب بنظام الإعارة فجر موهبته وأكد أنه لاعب مؤثر يسير على طريق النجوم، كان من المتألقين في الموسم الماضي، حيث خطف الأنظار في فترة الإعارة التي مثل فيها نادي النجمة، ليجبر ناديه المحرق على غلق باب الإعارة واستعادة خدماته من جديد، حوارنا مع نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق صانع الألعاب المميز محمود عباس (23 سنة) الذي يتوقع له أن يكون من نجوم كرة السلة البحرينية مستقبلا رغم قصر قامته.
شغف كبير
بداية أبدى محمود عباس سعادته الكبيرة بالعودة السريعة لناديه الأم المحرق بعد موسم قضاه معارا، حيث مثل في الموسم الماضي نادي البحرين لأشهر معدودة ثم أكمل الموسم في صفوف نادي النجمة، وأكد أنه لم يتوقع هذا السيناريو، إذ كان يظن أن سيعود إلى المحرق بعد عدة مواسم يكتسب فيها الخبرة من الاحتكاك واللعب، وتابع: لدي شغف كبير الآن لأقدم الأفضل وأكون عند حسن ظن المسؤولين والجهازي الفني والإداري بنادي المحرق، مؤكداً أنه متعطش لخدمة ناديه الذي ترعرع فيه منذ صغره.
الدوري قوي
بين محمود عباس أن دوري الدرجة الأولى سيكون قويا وتنافسيا وسيحظى بالإثارة والتشويق والحضور الجماهير، نظراً إلى قوة المباريات والتكافؤ بين الفرق الستة المشاركة وهي المنامة والأهلي والمحرق والحالة والاتحاد والنجمة، يضاف إلى ذلك السماح بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب، الأمر الذي سيعزز من قوة التنافس ويلغي كثير من الفروقات بين الفرق.
وتابع: جميع الفرق ستتنافس بشراسة على التأهل إلى المربع الذهبي، كما ستكون المنافسة على الهروب من الهبوط أكثر شراسة، وأضاف: يشكل المحترفون العلامة الفارقة في الموسم القادم 2024-2025، غير أن ذلك قد يؤثر على مشاركة عدد من اللاعبين المحليين.
وقال محمود عباس إن من المستحيل الآن ترشيح البطل، على عكس الموسمين الماضيين، حيث كان نادي المنامة المرشح الأوفر حظا وبالفعل أكد التوقعات وفاز بجميع البطولات.
أحمد حسن قدوتي
كشف محمود عباس أن صانع ألعاب نادي المحرق السابق أحمد حسن الدرازي هو قدوته من اللاعبين المحليين في مملكة البحرين، وتابع: كنت أراقبه حينما كنت لاعبا في الفئات وهو يتدرب مع الفريق الأول، وكنت أشاهده في المباريات وأقلد كثير من حركاته أثناء الاحتفال بتسجيل ثلاثية او اختراق جميل، وأوضح محمود عباس أن النجم أحمد حسن الدرازي الحائز على لقب MVP الموسم الماضي (اللاعب الأفضل) قد حصل على عدة ألقاب فردية من قبل رغم قصر قامته، كما مثل منتخبنا الوطني لكرة السلة، وبالتالي برهن أن اللاعب المجتهد يستطيع أن يخطف النجومية من الجميع حتى لو كان قصيرا.
الطموح تحقيق الثنائية
أكد محمود عباس أن طموحه هو طموح نادي المحرق في كل موسم وفي كل لعبة، إذ يتطلع دائما لتحقيق جميع البطولات، وتابع: يمتلك نادي المحرق قاعدة جماهيرية هي الأكبر في مملكة البحرين، ولذلك العمل كل العمل من أجل اسعاد تلك الجماهير الوفية.
وأضاف: أبرم نادي المحرق تعاقدات مهمة، حيث تعاقد مع اللاعبين محمد أمير وعلي حسين اللذان سيشكلان إضافة وقوة للفريق، وتابع: وجود المدرب الوطني حسين قاهري على رأس الجهاز الفني مكسب للاعبين، وبالتالي الأهداف واضحة والجميع يسعى إلى تحقيق البطولات في الموسم القادم.
التنس الأرضي
قال محمود عباس إنه يجيد اللعب في أكثر من لعبة جماعية وفردية كونه خريج بكالوريوس تربية رياضية من جامعة البحرين، وتابع: أحب لعب التنس الأرضي كثيرا كما أستمتع بلعب كرة القدم، غير أن كرة السلة هي محبوبته الأولى، وحول الوظيفة التي ينتظرها ويتمناها أوضح محمود عباس أنه درس ليصبح معلما للتربية الرياضية وتمنى أن يدخل ميدان التعليم سريعا.
التدريبات الإضافية
أكد محمود عباس أن النجومية لا تأتي من فراغ، إنما تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، مؤكداً أن التدريبات الجماعية غير كافية للوصول إلى أعلى المستويات، وتابع: كل لاعب يحب أن يصبح نجما عليه أن يتدرب بشكل فردي في النواقص التي لديه.
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