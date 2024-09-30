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لم يحتمل نادي المحرق إعارته موسما آخر((محمود عباس)) صانع ألعاب موهوب المستقبل ينتظره

9/30/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد الذهبة - تصوير - هاني أحمد الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوري قوي والمنافسة مفتوحة والترشيحات مستحيلة الآن

قـدوتـــي أحــمــد حـســـن «MVP» المـوســــم المـاضـــي


لم‭ ‬يتألق‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يعطَ‭ ‬الفرصة‭ ‬بسبب‭ ‬صغر‭ ‬سنه،‭ ‬لكنه‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬آخر‭ ‬للعب‭ ‬بنظام‭ ‬الإعارة‭ ‬فجر‭ ‬موهبته‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لاعب‭ ‬مؤثر‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬النجوم،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتألقين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خطف‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعارة‭ ‬التي‭ ‬مثل‭ ‬فيها‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬ليجبر‭ ‬ناديه‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الإعارة‭ ‬واستعادة‭ ‬خدماته‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬حوارنا‭ ‬مع‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬المميز‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ (‬23‭ ‬سنة‭) ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬مستقبلا‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬قامته‭.‬


شغف‭ ‬كبير

بداية‭ ‬أبدى‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالعودة‭ ‬السريعة‭ ‬لناديه‭ ‬الأم‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬قضاه‭ ‬معارا،‭ ‬حيث‭ ‬مثل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬لأشهر‭ ‬معدودة‭ ‬ثم‭ ‬أكمل‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬مواسم‭ ‬يكتسب‭ ‬فيها‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واللعب،‭ ‬وتابع‭: ‬لدي‭ ‬شغف‭ ‬كبير‭ ‬الآن‭ ‬لأقدم‭ ‬الأفضل‭ ‬وأكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬المسؤولين‭ ‬والجهازي‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬متعطش‭ ‬لخدمة‭ ‬ناديه‭ ‬الذي‭ ‬ترعرع‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬صغره‭.‬


الدوري‭ ‬قوي

بين‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬سيكون‭ ‬قويا‭ ‬وتنافسيا‭ ‬وسيحظى‭ ‬بالإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهير،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬المباريات‭ ‬والتكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬والحالة‭ ‬والاتحاد‭ ‬والنجمة،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬السماح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬التنافس‭ ‬ويلغي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الفروقات‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭.‬

وتابع‭: ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬ستتنافس‭ ‬بشراسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬أكثر‭ ‬شراسة،‭ ‬وأضاف‭: ‬يشكل‭ ‬المحترفون‭ ‬العلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭.‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الآن‭ ‬ترشيح‭ ‬البطل،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬وبالفعل‭ ‬أكد‭ ‬التوقعات‭ ‬وفاز‭ ‬بجميع‭ ‬البطولات‭.‬


أحمد‭ ‬حسن‭ ‬قدوتي

كشف‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬السابق‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬هو‭ ‬قدوته‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتابع‭: ‬كنت‭ ‬أراقبه‭ ‬حينما‭ ‬كنت‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬وهو‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وكنت‭ ‬أشاهده‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬وأقلد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬حركاته‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثية‭ ‬او‭ ‬اختراق‭ ‬جميل،‭ ‬وأوضح‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬ MVP ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬اللاعب‭ ‬الأفضل‭) ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬ألقاب‭ ‬فردية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬قامته،‭ ‬كما‭ ‬مثل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬برهن‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬المجتهد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬النجومية‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬قصيرا‭.‬

الطموح‭ ‬تحقيق‭ ‬الثنائية‭ ‬

أكد‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬طموحه‭ ‬هو‭ ‬طموح‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬لعبة،‭ ‬إذ‭ ‬يتطلع‭ ‬دائما‭ ‬لتحقيق‭ ‬جميع‭ ‬البطولات،‭ ‬وتابع‭: ‬يمتلك‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولذلك‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسعاد‭ ‬تلك‭ ‬الجماهير‭ ‬الوفية‭.‬

وأضاف‭: ‬أبرم‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬تعاقدات‭ ‬مهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬اللذان‭ ‬سيشكلان‭ ‬إضافة‭ ‬وقوة‭ ‬للفريق،‭ ‬وتابع‭: ‬وجود‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬قاهري‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬مكسب‭ ‬للاعبين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأهداف‭ ‬واضحة‭ ‬والجميع‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬


التنس‭ ‬الأرضي

قال‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إنه‭ ‬يجيد‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية‭ ‬وفردية‭ ‬كونه‭ ‬خريج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬تربية‭ ‬رياضية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتابع‭: ‬أحب‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬كثيرا‭ ‬كما‭ ‬أستمتع‭ ‬بلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬هي‭ ‬محبوبته‭ ‬الأولى،‭ ‬وحول‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬ويتمناها‭ ‬أوضح‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أنه‭ ‬درس‭ ‬ليصبح‭ ‬معلما‭ ‬للتربية‭ ‬الرياضية‭ ‬وتمنى‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬ميدان‭ ‬التعليم‭ ‬سريعا‭.‬


التدريبات‭ ‬الإضافية

أكد‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬النجومية‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬إنما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والعمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬وتابع‭: ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬نجما‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتدرب‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬في‭ ‬النواقص‭ ‬التي‭ ‬لديه‭.‬

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