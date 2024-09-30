النصر والأهلي والسد يفوزون في دوري أبطال آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) - فاز النصر السعودي على ضيفه الريان القطري 2/1، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف السد القطري صاحب المركز الثاني، فيما ظل الريان بدون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.
وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 76،
وفي الدقيقة 87 سجل روجر جيديس الهدف الوحيد للريان.
وفاز فريق السد القطري أمس الاثنين على ضيفه الاستقلال الإيراني 2 / صفر، وفي مباراة ثالثة فاز أهلي جدة السعودي على مضيفه الوصل الإماراتي 2 / صفر.
MENAFN30092024000055011008ID1108732118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.