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النصر والأهلي والسد يفوزون في دوري أبطال آسيا

9/30/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬الريان‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والأخير،‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76،

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ ‬سجل‭ ‬روجر‭ ‬جيديس‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للريان‭. ‬

وفاز‭ ‬فريق‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الاستقلال‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭ / ‬صفر،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬فاز‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬2‭ / ‬صفر‭.‬

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