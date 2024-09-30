منتخبنا يواصل تدريباته المغلقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته المغلقة على الملاعب الخارجية بالاتحاد، حيث ركز الجهاز الفني واللاعبون على التحضير بكل حماسة وجدية، لمواجهة منتخب إندونيسيا في المباراة القادمة ضمن الجولة الثالثة يوم 10 أكتوبر، وذلك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وتضمنت التمارين مجموعة من الجوانب الفنية والبدنية، حيث عمل اللاعبون بجدية عالية وانضباط لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن والبدء بطريقة إيجابية في المواجهة المنتظرة.
ويمتلك منتخبنا الوطني ثلاث نقاط بعد مرور جولتين من التصفيات، حيث فاز على منتخب أستراليا بهدف نظيف قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان بخمسة أهداف دون مقابل.
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