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منتخبنا يواصل تدريباته المغلقة

9/30/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباته‭ ‬المغلقة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبون‭ ‬على‭ ‬التحضير‭ ‬بكل‭ ‬حماسة‭ ‬وجدية،‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬

وتضمنت‭ ‬التمارين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬اللاعبون‭ ‬بجدية‭ ‬عالية‭ ‬وانضباط‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬ممكن‭ ‬والبدء‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭.‬

ويمتلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬

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