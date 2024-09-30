الخالدية يخوض اليوم تدريبه الرئيسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تدريبه‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركمانية‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركماني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬الخالدية‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬التركمانية‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬نواف‭ ‬الجابر‭ ‬والطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وقد‭ ‬استقر‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السكن‭ ‬وخاض‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬تدريباته‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬السابعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬تركمنستان‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اكتمال‭ ‬عناصره‭ ‬وتحضيراته‭ ‬الجيدة‭ ‬محلياً‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يفتقد‭ ‬جهود‭ ‬الثلاثي‭ ‬العراقي‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل،‭ ‬ودومنيك‭ ‬ميندي،‭ ‬وسيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬