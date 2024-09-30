الخالدية يخوض اليوم تدريبه الرئيسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية اليوم الثلاثاء تدريبه الأساسي على ملعب المباراة في العاصمة التركمانية عشق آباد استعداداً لمواجهة نظيره فريق ألتين أسير التركماني، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وكان وفد الخالدية قد وصل قبل يومين إلى العاصمة التركمانية عبر طائرة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة نواف الجابر والطاقمين الفني والإداري واللاعبين، وقد استقر الوفد في مقر السكن وخاض أمس أولى تدريباته استعداداً للمواجهة التي ستنطلق يوم غد الأربعاء أمام ألتين أسير عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت البحرين «السابعة بتوقيت تركمنستان».
ويسعى فريق الخالدية إلى تقديم أفضل أداء ممكن في هذه المواجهة في ظل اكتمال عناصره وتحضيراته الجيدة محلياً بعد فوزين في مسابقة الدوري، مع الإشارة إلى أن الفريق يفتقد جهود الثلاثي العراقي ضرغام إسماعيل، ودومنيك ميندي، وسيد رضا عيسى وذلك بداعي الإصابة.
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