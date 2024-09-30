ألكاراس يواجه مدفيديف وأوساكا تلاقي غوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهتين‭ ‬حاميتين،‭ ‬إذ‭ ‬يلتقي‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الرجال‭ ‬الـ500‭ ‬نقطة،‭ ‬واليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬مع‭ ‬الأميركية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬السيدات‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تأهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬بسهولة‭.‬

وبلغ‭ ‬الكاراس،‭ ‬الفائز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ ‬7-5‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وبعد‭ ‬مجموعة‭ ‬أولى‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬خلق‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الأحد‭ ‬فوزه‭ ‬الـ200‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ليتقدم‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للفوز‭ ‬بها‭ ‬بسهولة‭.‬

وبدوره،‭ ‬تغلب‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثامنة‭ ‬بين‭ ‬ألكاراس‭ ‬ومدفيديف،‭ ‬ويتفوق‭ ‬الإسباني‭ ‬بواقع‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وعند‭ ‬السيدات،‭ ‬تغلبت‭ ‬أوساكا‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬كايتي‭ ‬فولينيتس‭ ‬المصنفة‭ ‬60‭ ‬عالميا‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬لتلاقي‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬على‭ ‬غرارها‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬سابقا‭.‬

وتخوض‭ ‬أوساكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا،‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬باتريك‭ ‬موراتوغلو‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بتدريب‭ ‬النجمة‭ ‬الأميركية‭ ‬السابقة‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس‭.‬

لكن‭ ‬أمام‭ ‬فولينيتس‭ ‬أظهرت‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬خولها‭ ‬احراز‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬و11‭ ‬بالمجمل،‭ ‬بينها‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬توجت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ولقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬مرتين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬حجزت‭ ‬غوف،‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2023،‭ ‬بطاقتها‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬كايتي‭ ‬بولتر‭ ‬7‭-‬5،‭ ‬6‭-‬2‭ ‬الأحد‭. ‬وصُنّفت‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬والسادسة‭ ‬عالميا،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

التقت‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬أوساكا‭ ‬فتقاسمتا‭ ‬الفوز‭ ‬مرتين‭. ‬كان‭ ‬لقاؤهما‭ ‬الأخير‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬خوسيه‭ ‬عندما‭ ‬تفوقت‭ ‬غوف‭ ‬بمجموعتين‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬4‭.‬















