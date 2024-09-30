ألكاراس يواجه مدفيديف وأوساكا تلاقي غوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): ستكون دورة بكين لكرة المضرب على موعد مع مواجهتين حاميتين، إذ يلتقي الإسباني كارلوس ألكاراس مع الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب في نصف نهائي دورة الرجال الـ500 نقطة، واليابانية ناومي أوساكا مع الأميركية كوكو غوف في ثمن نهائي دورة السيدات الألف نقطة، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا بسهولة.
وبلغ الكاراس، الفائز بأربعة ألقاب كبرى والمصنف ثانيا في الدورة، دور الأربعة أمس الإثنين بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 7-5 و6-4.
وبعد مجموعة أولى صعبة جدا، خلق ألكاراس الذي حقق الأحد فوزه الـ200 في دورات رابطة المحترفين «أيه تي بي»، الفارق في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليتقدم 3-2 في طريقه للفوز بها بسهولة.
وبدوره، تغلب مدفيديف الثالث الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، على مواطن الأخير فلافيو كوبولي 6-2 و6-4.
وستكون مباراة نصف النهائي المواجهة الثامنة بين ألكاراس ومدفيديف، ويتفوق الإسباني بواقع خمسة انتصارات، آخرها في نصف نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام حين توج باللقب للموسم الثاني تواليا بفوزه في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وعند السيدات، تغلبت أوساكا على الأميركية كايتي فولينيتس المصنفة 60 عالميا 6-3، 6-2، لتلاقي غوف التي أحرزت على غرارها بطولة فلاشينغ ميدوز سابقا.
وتخوض أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، دورتها الأولى تحت اشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامس.
لكن أمام فولينيتس أظهرت لمحات من المستوى الذي خولها احراز أربعة ألقاب في البطولات الكبرى و11 بالمجمل، بينها دورة الصين المفتوحة في 2019 عندما توجت في بطولة أستراليا الكبرى للمرة الأولى. أحرزت اللقب أيضا في ملبورن عام 2021 ولقب فلاشينغ ميدوز مرتين.
من جهتها، حجزت غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز 2023، بطاقتها إلى دور الـ16 بفوزها على البريطانية كايتي بولتر 7-5، 6-2 الأحد. وصُنّفت الأميركية الشابة البالغة 20 عاما والسادسة عالميا، في المركز الرابع في الدورة.
التقت أربع مرات مع أوساكا فتقاسمتا الفوز مرتين. كان لقاؤهما الأخير عام 2022 في سان خوسيه عندما تفوقت غوف بمجموعتين 6-4، 6-4.
MENAFN30092024000055011008ID1108732115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.