استبعاد ديمبيليه عن مباراة أرسنال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): استُبعِد المهاجم الدولي عثمان ديمبيليه عن تشكيلة باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، لمباراته اليوم الثلاثاء في لندن ضد أرسنال الإنجليزي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من النادي.
وغياب ابن الـ27 عاما عن المباراة ليس للإصابة بل «لقرار فني من المدرب» الإسباني لويس إنريكي وفق ما أفاد المصدر فرانس برس، مؤكدا ما ذكرته سابقا إذاعة «أر أم سي».
ويأتي هذا القرار كعقاب تأديبي بعد الجدل الذي حصل بين ديمبيليه ومدربه إنريكي عقب الفوز على رين 3-1 الجمعة في الدوري الفرنسي بحسب ما نشرت صحيفة «ليكيب» الرياضية.
وبدا إنريكي ممتعضا طيلة المباراة من خيارات ديمبيليه الفردية في الكثير من اللقطات، حتى وإن مرر كرة حاسمة جاء منها هدف لبرادلي باركولا.
وبغياب ديمبيليه، سيعول نادي العاصمة الذي فاز في مباراته الأولى على جيرونا الإسباني 1-0، على باركولا في الخط الأمامي أمام أرسنال في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق. ويحوم الشك حول مشاركة الإسباني ماركو أسينسيو في مباراة لندن رغم عودته مؤخرا من الإصابة وخوضه التمارين.
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