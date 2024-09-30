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استبعاد ديمبيليه عن مباراة أرسنال

9/30/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استُبعِد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لمباراته‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ضد‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬النادي‭.‬

وغياب‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬ليس‭ ‬للإصابة‭ ‬بل‭ ‬‮«‬لقرار‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬المدرب‮»‬‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المصدر‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬سابقا‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬أر‭ ‬أم‭ ‬سي‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كعقاب‭ ‬تأديبي‭ ‬بعد‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬بين‭ ‬ديمبيليه‭ ‬ومدربه‭ ‬إنريكي‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الرياضية‭.‬

وبدا‭ ‬إنريكي‭ ‬ممتعضا‭ ‬طيلة‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬ديمبيليه‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللقطات،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬جاء‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬لبرادلي‭ ‬باركولا‭.‬

وبغياب‭ ‬ديمبيليه،‭ ‬سيعول‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬1-0،‭ ‬على‭ ‬باركولا‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الفريق‭. ‬ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الإسباني‭ ‬ماركو‭ ‬أسينسيو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لندن‭ ‬رغم‭ ‬عودته‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وخوضه‭ ‬التمارين‭.‬

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