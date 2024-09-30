دريبر ينسحب من شنغهاي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (د ب أ): انسحب جاك دريبر المصنف الأول في بريطانيا من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة هذا الأسبوع بسبب الإصابة. وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد انسحب أيضا من مواجهة الفرنسي أوجو أومبير في دور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة أمس الأحد.
واحتاج دريبر إلى علاج بسبب مشكلة في البطن، وفشلت محاولاته في مواصلة المباراة، ليضطر للانسحاب وهو متأخر بنتيجة 5/7 و1/2. ولم يحدد المقربون من اللاعب البريطاني مدى قوة الإصابة لكن دريبر يشعر أن التحول من طوكيو إلى شنغهاي سريع للغاية. وكانت بطولة اليابان المفتوحة هي أول بطولة يشارك فيها دريبر منذ تأهله لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.
كما لعب المصنف العشرون عالميا مع بريطانيا العظمى في كأس ديفيز بعد بضعة أيام، لكنه خسر مباراتيه.
وبعدها اشتكى دريبر من ازدحام جدول مباريات بطولات التنس في الموسم الحالي.
وقال اللاعب البريطاني «إنه جدول مرهق ذهنيا، ولا مجال للراحة، إنه تحد ذهني وبدني».
وحصل دريبر على إعفاء من المشاركة في الدور الأول ببطولة شنغهاي، وكان ينتظر في الدور الثاني الفائز من مواجهة الفرنسي أوجو جاستون ضد الإسباني خاومي مونار.
وسيكون كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا موجودين في قرعة البطولة.
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