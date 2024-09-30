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دريبر ينسحب من شنغهاي

9/30/2024 7:17:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انسحب‭ ‬جاك‭ ‬دريبر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لتنس‭ ‬الأساتذة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬انسحب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوجو‭ ‬أومبير‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

واحتاج‭ ‬دريبر‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬البطن،‭ ‬وفشلت‭ ‬محاولاته‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المباراة،‭ ‬ليضطر‭ ‬للانسحاب‭ ‬وهو‭ ‬متأخر‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬7‭ ‬و1‭/‬2‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬المقربون‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬الإصابة‭ ‬لكن‭ ‬دريبر‭ ‬يشعر‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬طوكيو‭ ‬إلى‭ ‬شنغهاي‭ ‬سريع‭ ‬للغاية‭. ‬وكانت‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬دريبر‭ ‬منذ‭ ‬تأهله‭ ‬لقبل‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

كما‭ ‬لعب‭ ‬المصنف‭ ‬العشرون‭ ‬عالميا‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬مباراتيه‭.‬

وبعدها‭ ‬اشتكى‭ ‬دريبر‭ ‬من‭ ‬ازدحام‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬جدول‭ ‬مرهق‭ ‬ذهنيا،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للراحة،‭ ‬إنه‭ ‬تحد‭ ‬ذهني‭ ‬وبدني‮»‬‭.‬

وحصل‭ ‬دريبر‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬شنغهاي،‭ ‬وكان‭ ‬ينتظر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوجو‭ ‬جاستون‭ ‬ضد‭ ‬الإسباني‭ ‬خاومي‭ ‬مونار‭.‬

وسيكون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭.‬

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