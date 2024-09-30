وفاة نجم كرة السلة موتومبو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب): توفي نجم كرة السلة السابق الكونغولي ديكيمبي موتومبو عن 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة (أن بي ايه) أمس الإثنين.
وقال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري حيث احترف اللاعب البالغ طوله 2.18 متر بين عامي 1991 و2009 «كان ديكيمبي موتومبو ببساطة أعظم من الحياة. في الملعب، كان أحد أعظم المعترضين للكرات والمدافعين في تاريخ دوري أن بي ايه. خارج الملعب، كان يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الآخرين». وخاض موتومبو مباراة «كل النجوم» ثماني مرات ودخل في نادي قاعة المشاهير (هول أوف فايم).
رحل محاطا بعائلته بعد صراع مع سرطان في الدماغ، بحسب ما أضافت الرابطة. وحمل موتومبو، المولود في كينشاسا عام 1966، ألوان دنفر ناغتس (1991-1996)، أتلانتا هوكس (1996-2001)، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (2001-2002)، نيوجيرزي نيتس (2002-2003)، نيويورك نيكس (2003-2004) قبل أن يختم مسيرته في صفوف هيوستن روكتس (2004-2009).
أحرز جائزة أفضل مدافع في الدوري في 1995، 1997، 1998 و2001، وكان أفضل متابع للكرات في الدوري عامي 2000 و2001.
سحب فريقا أتلانتا ودنفر ناغتس قميصه الرقم 55 تكريما له، لكنه لم يحرز لقب الدوري طوال مسيرته رغم بلوغه النهائي مرتين.
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