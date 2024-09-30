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وفاة نجم كرة السلة موتومبو

9/30/2024 7:17:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬السابق‭ ‬الكونغولي‭ ‬ديكيمبي‭ ‬موتومبو‭ ‬عن‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬آدم‭ ‬سيلفر‭ ‬مفوض‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬احترف‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬2.18‭ ‬متر‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1991‭ ‬و2009‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ديكيمبي‭ ‬موتومبو‭ ‬ببساطة‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬الحياة‭. ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬المعترضين‭ ‬للكرات‭ ‬والمدافعين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭. ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬كان‭ ‬يبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لمساعدة‭ ‬الآخرين‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬موتومبو‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬قاعة‭ ‬المشاهير‭ (‬هول‭ ‬أوف‭ ‬فايم‭).‬

رحل‭ ‬محاطا‭ ‬بعائلته‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬سرطان‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أضافت‭ ‬الرابطة‭. ‬وحمل‭ ‬موتومبو،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬كينشاسا‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬ألوان‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ (‬1991-1996‭)‬،‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ (‬1996-2001‭)‬،‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ (‬2001-2002‭)‬،‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬نيتس‭ (‬2002-2003‭)‬،‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ (‬2003-2004‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختم‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ (‬2004-2009‭).‬

أحرز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬1995،‭ ‬1997،‭ ‬1998‭ ‬و2001،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬متابع‭ ‬للكرات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2001‭.‬

سحب‭ ‬فريقا‭ ‬أتلانتا‭ ‬ودنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬قميصه‭ ‬الرقم‭ ‬55‭ ‬تكريما‭ ‬له،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬رغم‭ ‬بلوغه‭ ‬النهائي‭ ‬مرتين‭.‬


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