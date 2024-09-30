((الإمارات للدراجات)) بطلا للعالم في سباقات الطريق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

زيورخ‭ - (‬وام‭): ‬توج‭ ‬السلوفيني‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار،‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم،‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للطريق‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬واختتمت‭ ‬منافساتها‭.‬

وأنهى‭ ‬بوجاتشار‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬البالغة‭ ‬273‭ ‬كم‭ ‬حول‭ ‬زيورخ‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬و27‭ ‬دقيقة،‭ ‬و30‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوكونور‭ ‬بفارق‭ ‬34‭ ‬ثانية،‭ ‬والهولندي‭ ‬ماتيو‭ ‬فان‭ ‬بفارق‭ ‬58‭ ‬ثانية‭. ‬وبهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بات‭ ‬بوجاتشار‭ ‬ثالث‭ ‬دراج‭ ‬يتوج‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لقبي‭ ‬طوافي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬الطواف،‭ ‬وسبقه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬ايدي‭ ‬ميركس،‭ ‬والأيرلندي‭ ‬ستيفن‭ ‬روش‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭.‬

وقال‭ ‬بوجاتشار،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬عقب‭ ‬التتويج‭: ‬‮«‬سعادتي‭ ‬لا‭ ‬توصف،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬قدمنا‭ ‬موسما‭ ‬كبيرا‭ ‬وصعبا،‭ ‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬زملائي‭ ‬ومن‭ ‬ساعدني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬وخضت‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬لكني‭ ‬لم‭ ‬أستسلم،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬هدفي‭ ‬بمساعدة‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬أبوظبي‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‮»‬‭.‬