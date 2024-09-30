إعفاء ناديي لبنان من عقوبة الانسحاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): قررت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة السلة إعفاء الفريقين اللبنانيين اللذين انسحبا من النسخة 36 للبطولة العربية التي ستنطلق اليوم الثلاثاء بالإسكندرية من العقوبة بسبب الظروف التي تحيط ببلادهما.
وذكر المركز الإعلامي للبطولة أمس الإثنين أن الناديين اللذين تم إعفاؤهما من عقوبة الانسحاب وفقا للائحة هما بيروت والأنطواني، حيث إن انسحابهما جاء نتيجة ظروف قهرية بسبب الأحداث الجارية في لبنان.
وفي السياق نفسه قررت اللجنة توقيع غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف دولار على ناديي جمعية سلا المغربي والترجي الجزائري بسبب انسحابهما من البطولة بعد إجراء القرعة مع دراسة حرمانهما من بطولة قادمة.
وتنطلق البطولة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 12 أكتوبر بصالتي برج العرب ونادي الاتحاد السكندري.
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