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إعفاء ناديي لبنان من عقوبة الانسحاب

9/30/2024 7:17:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إعفاء‭ ‬الفريقين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬اللذين‭ ‬انسحبا‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬36‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬ببلادهما‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للبطولة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الناديين‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬إعفاؤهما‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الانسحاب‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬هما‭ ‬بيروت‭ ‬والأنطواني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬انسحابهما‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬ظروف‭ ‬قهرية‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬تقدر‭ ‬بخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬ناديي‭ ‬جمعية‭ ‬سلا‭ ‬المغربي‭ ‬والترجي‭ ‬الجزائري‭ ‬بسبب‭ ‬انسحابهما‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة‭ ‬مع‭ ‬دراسة‭ ‬حرمانهما‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬قادمة‭.‬

وتنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الإسكندرية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بصالتي‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬ونادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭.‬

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