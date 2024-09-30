صفحة ((مغلقة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان،‭ ‬اعتزاله‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬دوليا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬بقلب‭ ‬مليء‭ ‬بالذكريات‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭).

‬وكتب‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ (‬137‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬44‭ ‬هدفا‭)‬،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أغلق‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬من‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬غريزمان‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬ووصل‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭. ‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬‮«‬ببالغ‭ ‬التأثر‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزالي‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا،‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مذهلة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬بلغت‭ ‬مدته‭ ‬دقيقتين‭ ‬ويُظهر‭ ‬أبرز‭ ‬لحظاته‭ ‬بقميص‭ ‬المنتخب‭ ‬ومنها‭ ‬الفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬روسيا‭ ‬وأهدافه‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬لبلوغ‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬اليوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لطي‭ ‬الصفحة‭ ‬وإفساح‭ ‬المجال‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬غريزو‮»‬‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬التي‭ ‬حيا‭ ‬فيها‭ ‬المدرب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬والجماهير‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لمدربي،‭ ‬ثقتكم‭ ‬ودعمكم‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الدولية‭ ‬كان‭ ‬ضروريا‭ ‬لتطوري‭ ‬كلاعب‮»‬‭. ‬وعانى‭ ‬غريزمان‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬متذبذب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يشركه‭ ‬ديشان‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمباراتين‭ ‬وأبرزها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬وأكدّ‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تيليفوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭.‬

وقال‭ ‬آنذاك‭ ‬‮«‬لا،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬شيء‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬ومصدر‭ ‬فخر،‭ ‬لقد‭ ‬أردت‭ ‬ذلك‭ ‬دائما‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬صغيرا‮»‬‭.

‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬للعب‭ ‬وتمثيل‭ ‬فرنسا،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬متروكا‭ ‬لديشان‭ ‬للاختيار‮»‬‭.‬