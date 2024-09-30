الشرطة تضرب ((ألتراس)) ناديي ميلانو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وجهت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬ضربة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬للمشجعين‭ ‬‮«‬الألتراس‮»‬‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬ميلان‭ ‬وإنتر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطتهم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمافيا‭ ‬وأعمالهم‭ ‬المربحة‭ ‬المثيرة‭ ‬للشبهة‭ ‬حول‭ ‬الملاعب‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬والجمارك‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬وأجرت‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬قاده‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لمكافحة‭ ‬المافيا‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭. ‬وكشف‭ ‬التحقيق‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬إجرامية‭ ‬داخل‭ ‬الألتراس‭ ‬شملت‭ ‬القادة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لاتحادات‭ ‬مشجعي‭ ‬فريقي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬ميلانو‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬زعيمي‭ ‬المشجعين‭ ‬‮«‬الألتراس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الناديين‭ ‬لوكا‭ ‬لوتشي‭ ‬وريناتو‭ ‬بوسيتي‭ ‬كانا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المعتقلين‭.‬

ويواجه‭ ‬المتهمون‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بتهم‭ ‬تآمر‭ ‬إجرامي‭ ‬بطبيعة‭ ‬مافيوية‭ ‬وابتزاز‭ ‬وتزوير‭ ‬واستخدام‭ ‬التزوير‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬العنف‭ ‬المتعمد‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬طعن‭ ‬أندريا‭ ‬بيريتا‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬زعيم‭ ‬مجموعات‭ ‬المشجعين‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬إنتر،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬مشجعا‭ ‬آخر‭ ‬للنادي‭ ‬وأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مافيا‭ ‬‮«‬ندرانغيتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كالابريا‭ ‬واسمه‭ ‬أنتونيو‭ ‬بيلوكو‭ (‬36‭ ‬عاما‭).‬

ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬خارج‭ ‬صالة‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬‮«‬تشيرنوسكو‭ ‬سول‭ ‬نافيليو‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو،‭ ‬عندما‭ ‬تشاجر‭ ‬الرجلان‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭.‬

وخلف‭ ‬بيريتا‭ ‬الذي‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عديدة‭ ‬لارتكابه‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وتجارة‭ ‬مخدرات‭ ‬الزعيم‭ ‬التاريخي‭ ‬لـ«ألتراس‮»‬‭ ‬إنتر‭ ‬فيتوريو‭ ‬بويوكي‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬وفقا‭ ‬للصحافة‭.‬

أما‭ ‬بيلوكو‭ ‬فقد‭ ‬قُدّم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬وريث‭ ‬عائلة‭ ‬قوية‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬مافيا‭ ‬‮«‬ندرانغيتا‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كالابريا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وأدين‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬لجرائم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمافيا‭.‬

وأُوكل‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬باولو‭ ‬ستوراري،‭ ‬وهو‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬المافيا،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬قتل‭ ‬بويوكي‭ ‬وتسلُل‭ ‬المافيا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬الألتراس‮»‬‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالية‭.‬